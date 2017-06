In Helsinki wordt wonen zo duur dat jongeren in ouderlingenverblijven huren

In de Finse hoofdstad Helsinki kost een kleine flat in Rudolf Senior Home 290 euro per maand. Dat is ongeveer de helft van wat een goedkope flat in de stad kost.

Rudolf Senior Home is een ouderlingentehuis dat eigendom is van de Finse staat. Sinds 2015 verwelkomt het ook jongeren die proberen een onderkomen te vinden in Helsinki’s dure woningmarkt.

In het tehuis wonen nu een zestal jongeren en het concept is ondertussen in vier andere Finse steden gekopieerd.

Ook Nederlanders testen een gelijkaardig systeem. Zo leven in het Noord-Hollandse Deventer een groep jongeren samen met 160 bejaarden in het Humanitas-ouderlingenverblijf.

In Engeland, waar vastgoed tot het duurste van Europa behoort, bestaan zulke programma’s ook. De jongeren moeten wel beloven zich elke week 10 uur voor de ouderen in te zetten.