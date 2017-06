De Arabische luchtvaartmaatschappij Etihad Airways geeft passagiers de mogelijkheid een bod te doen om de aanpalende zitplaatsen van zijn eigen stoel vrij te houden.

Op die manier kan volgens het magazine The Economist de passagier zich niet alleen extra comfort bijkopen, maar creëert de maatschappij ook extra mogelijkheden om inkomsten te genereren.

Etihad maakt immers een moeilijke periode door.

De Arabische maatschappij moet enerzijds met een daling van de reizigersaantallen naar de Verenigde Staten rekening houden, maar wordt ook geconfronteerd met de moeilijkheden waarmee de oliesector worstelt en de gevolgen van een aantal ongelukkige investeringen.

“Men kan verwachten dat een aantal reizigers interesse zullen tonen voor het aanbod van Etihad,” benadrukt The Economist. “Vele vliegtuigpassagiers slaken immers een zucht van opluchting wanneer ze bemerken dat een aanpalende zitplaats onbezet is gebleven en ze de armleuningen omhoog kunnen schuiven om zichzelf een comfortabelere reis te bezorgen.”

Bezettingsgraad

In het nieuwe aanbod van Etihad is voorzien dat reizigers door een bieding kunnen proberen zetels naast hun eigen zitplaats te reserveren. Er kunnen maximaal drie lege stoelen worden geboekt. Het aanbod is wel afhankelijk van het type toestel en een aantal andere voorwaarden. De bieders krijgen dertig uur voor het vertrek antwoord over het succes van hun bod.

Frequent flyer Ben Schlappig merkt tegenover The Economist wel op het aanbod van Etihad een aantal problemen kan opleveren.

“Men kan verwachten dat een gedeelte van de andere reizigers niet gemakkelijk begrijpt waarom ze een reeks lege zetels toch niet mogen innemen,” betoogt hij.

“Bovendien mag men verwachten dat een aantal bieders zich niet bijzonder opgetogen zullen voelen wanneer ze met succes op lege zetels hebben geboden en later tot de vaststelling moeten komen dat het toestel slechts een beperkte bezettingsgraad heeft en ook zonder de veiling vele zetels zouden zijn vrij gebleven.” (mah)