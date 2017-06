In Italië kent de Camorra een drastische verjonging. De Italiaanse politie arresteert bendeleden die amper twaalf jaar oud zijn, terwijl sommigen op zestienjarige leeftijd al de status van maffiabaas opeisen.

Dat hebben specialisten tegenover het magazine The Economist bevestigd.

Franco Gabrielli, het hoofd van de Italiaanse staatspolitie, betoogt dat de zogenaamde babygangs het perverse resultaat zijn van de succesvolle strijd van de overheid tegen de georganiseerde misdaad.

De jongeren hebben immers de plaats ingenomen van de oudere maffiabazen, die massaal door de Italiaanse rechtbanken tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld.

“Vorige maand slaagde de Italiaanse politie er nog in de baas van één van de babybendes in Napels te arresteren,” aldus The Economist. “De maffiabaas bleek amper zestien jaar oud, maar had twee van zijn luitenanten doodschoten omdat ze een groter aandeel in de inkomsten van de drugstrafieken hadden geëist.”

Stesa

Bovendien wordt opgemerkt dat deze jonge misdadigers ook steeds driester tewerk gaan, aangezien men in Italië onder de leeftijd van veertien jaar niet strafrechtelijk kan worden vervolgd.

De experts wijzen erop dat deze bendes jongeren voor een echte terreur zorgen en vaak gebruik maken van de zogenaamde stesa, een techniek waarbij de criminele bendes met scooters over pleinen razen, waarbij ze met hun pistolen en geweren in het wilde kogels afvuren.

“Dat is een groot verschil met de praktijken van de vroegere maffia,” getuigt sociaal werkster Carmela Manco. “Dertig jaar geleden zou de Camorra bij geplande acties nog vooraf naar de maatschappelijke diensten hebben getelefoneerd om te melden dat er een aanval op til was, zodat kinderen tijdig van straat zouden kunnen worden gehaald.”

De Camorra is voor vele Napolitaanse jongeren echter de enige uitweg uit ellende en armoede. In de leeftijdsgroep tussen vijftien en vierentwintig jaar wordt er immers een tewerkstellingsgraad van minder dan 12 procent opgetekend. (mah)