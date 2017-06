Trump ruilt China in voor India

De wittebroodsweken tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping lijken over, nu binnen het Witte Huis een koersverandering in de maak is. Dat zou een gevolg zijn van het feit dat Trump zijn geduld met Beijing heeft verloren en hij nu op India mikt, traditioneel een grote rivaal van China.

Trump en de Indiase premier Narendra Modi – die in eigen land verkozen werd op een Trump-achtige agenda – hebben elkaar maandag in Washington ontmoet.

Trump postte vorige week nog een opmerkelijke tweet, waaruit zijn ontgoocheling met China moest blijken:

While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2017

Mensenhandelaars en staal

Het persbureau Reuters meldde maandag dan dat de VS China op de globale lijst van mensenhandelaars willen plaatsen. Verder is er al langer sprake van sancties tegen buitenlandse mogendheden die hun staal in de VS dumpen. Hoewel deze handeling niet specifiek tegen China is gericht, zou de actie toch vooral tegen Beijing zijn gericht. De vraag is of de VS invoerbelastingen zullen heffen en zo ja, hoe hoog die zullen liggen. Trumps naaste adviseur Steven Bannon en zijn medestanders sturen al langer aan op een handelsoorlog met China, in het kader van hun “America First”-agenda.

China kan Noord-Korea niet de baas

Trump zou ondertussen ook begrepen hebben dat het niet China is dat de nodige maatregelen zal doordrukken om de nucleaire ambities van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un te stoppen. Die droomt ervan een kernwapen te ontwikkelen waarmee hij Amerikaanse steden kan raken. Trump beloofde China betere handelsvoorwaarden in ruil voor hulp met het probleem Noord-Korea. Indien Xi Jinping er niet in slaagt Trump hier van dienst te zijn, dreigt dat grote economische gevolgen te hebben.

AFP PHOTO / JIM WATSON

India

Trump noemde Modi maandag ‘a true friend’ en ziet in het land op zijn minst een gelijkaardig potentieel als in China. Niet voor niets was India in 2015 het land dat van alle wereldmachten de grootste economische groei liet optekenen (7,9%). In 2016 werd een kleine daling vastgesteld, maar voor dit jaar wordt toch nog op 7,2% gemikt. Dit alles terwijl de groei in China al een tijd onder de 6,5% stagneert.

India profiteert in tegenstelling tot China ook van een gezonde demografie. Volgens sommige economen zou het land nu al meer inwoners tellen dan China en zal die kloof in de toekomst enkel vergroten.

Ondanks de nodige problemen is Modi er ook in geslaagd de zwarte markt in zijn land een grote klap toe te brengen door de grote geldbiljetten uit omloop te nemen. Verder liet hij de wet op de faillissementen moderniseren en heeft hij een nieuw btw-regime ingevoerd.

“Nooit zag de toekomst van ons partnerschap er beter uit”

Trump begrijpt dat zijn relatie met India beter kan, vooral omdat zijn land onvoldoende inspanningen heeft gedaan om die relaties te versterken.

Het Indiase potentieel is ongelimiteerd: niet enkel is India het nieuwe internetslagveld, tegen 2040 zou de economie er ook groter zijn dan de Amerikaanse.

Toch zijn er ook veel punten waar beide landen moeilijker punten van overeenkomst zullen vinden: het klimaat bijvoorbeeld, een reeks lopende handelsgeschillen en de kwestie van de Indische informatici die in de VS actief zijn met een HB1-visa.

Allemaal klein bier voor de immer in superlatieven sprekende Amerikaanse president:

“Nooit zag de toekomst van ons partnerschap er beter uit,” zei Trump terwijl hij naast Modi in de Roze Tuin van het Witte Huis de pers toesprak.