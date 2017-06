Nagenoeg iedereen ziet biometrie als vervanger voor paswoorden

De online handel verliest bijzonder veel inkomsten omdat shoppers zich hun paswoorden niet meer kunnen herinneren. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Oxford en de financiële dienstverlener MasterCard.

De onderzoekers zeggen dat de gemiddelde consument geregistreerd is bij negentig online accounts die een paswoord vereisen en benadrukken dat slechts weinige shoppers erin zullen slagen zoveel codes te onthouden.

Voor een groot aantal betrokkenen bieden biometrische alternatieven – zoals een vingerafdruk of een oogscan – dan ook een oplossing.

Ongeveer één derde van de online aankopen zouden bij de afronding worden afgebroken omdat de consument niet in staat is om zijn paswoord te reproduceren.

Om het probleem te kunnen opvangen, zou 51 procent van de consumenten met diverse variaties van hetzelfde paswoord werken.

Ongeduld

Er wordt echter opgemerkt dat 21 procent van de klanten na twee weken hun paswoorden vergeten blijken te zijn. Bovendien zou 25 procent van de consumenten minstens één keer per dag een paswoord vergeten.

Vaak moeten dan ook nieuwe codes worden aangemaakt, maar die operatie zou 18,75 procent van de respondenten aanzetten de online aankoop af te breken. “Het publiek is online bijzonder ongeduldig,” merken de onderzoekers op. “Een aantal klanten zal dan ook al na één of twee minuten afhaken.”

Een groot aantal betrokken partijen zou het probleem met biometrische alternatieven willen aanpakken. Daarbij wordt opgemerkt dat 93 procent van de consumenten de voorkeur zou geven aan een identificatie met uiteenlopende toepassingen van biometrie.

Daarbij wordt echter wel op een aantal potentiële problemen gewezen. Onder meer wordt benadrukt dat ondanks de grote interesse, slechtst een beperkte expertise terzake kan worden gemeld.

Bovendien blijkt dat in de groep zonder ervaring 96 procent biometrische toepassingen de veiligheid van transacties zou garanderen. In de groep met expertise in het domein valt dat cijfer echter terug tot 61 procent. (mah)