In China en een aantal andere opkomende markten moeten in toenemende mate een reeks opborrelende problemen worden opgetekend, waardoor uiteindelijk een nieuwe wereldwijde financiële crisis zou kunnen worden ontstoken.

Die waarschuwing kan worden teruggevonden in een rapport van de Bank for International Settlements (BIS).

Opgemerkt wordt dat in China en andere groeimarkten zoals Thailand steeds meer signalen moeten worden opgemerkt die grote gelijkenissen tonen met de risico’s die in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië werden geregistreerd in de aanloop naar de wereldwijde financiële crisis op het einde van het voorbije decennium.

“Er zou een abrupt einde kunnen komen aan de huidige groeiperiode,” betoogt Claudio Borio, hoofd van het monetair en economisch departement bij de Bank for International Settlements. “Er dreigen dan ook donkere wolken boven de wereldeconomie samen te trekken.”

Uitwassen

Onder meer wordt opgemerkt dat de grote centrale banken verplicht zouden kunnen worden om hun intrestvoeten op te drijven, zodat de inflatie op een efficiëntere manier zou kunnen worden bekampt, maar waardoor anderzijds tevens de verdere economische groei gesmoord zou dreigen te worden.

Tegelijkertijd is er sprake van toenemende schulden en nieuwe protectionistische maatregelen die volgens het rapport de huidige wereldwijde groei tot stilstand zouden kunnen brengen.

“Dat einde van de groei zou veel gelijkenissen kunnen tonen met een financiële boom die oververhit is geraakt en uit de hand is gelopen,” getuigt Borio. “Die uitwassen dreigen met een financiële crisis te worden gewroken, zoals de recessie op het einde van het voorbije decennium heeft aangetoond.”

“China en een aantal andere groeimarkten hebben tien jaar geleden de grootste terugslag van die recessie kunnen vermijden, maar dreigen nu op hun beurt de rekening gepresenteerd te krijgen.”

Er wordt daarbij nog gewaarschuwd dat de financiële sector in landen zoals China, Hongkong en Thailand al enkele tijd onder bijzonder grote druk staat. (mah)