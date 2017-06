In Canada dreigt een tekort aan… cannabis

De legalisering van cannabis voor medisch en straks ook voor recreationeel gebruik dreigt Canada met een opmerkelijk probleem op te zadelen: er dreigt nu een tekort in het land.

De vraag naar cannabis voor zowel recreationeel als medisch gebruik zou in 2021 ruim 575 ton bedragen, goed voor zo’n 6 miljard Canadese dollar (4 miljard euro) in verkopen.

Maar de Canadese cannabis-industrie kan dat volume niet zelf produceren. In het land worden al tekorten geregistreerd, omdat nu al 167.750 mensen cannabis gebruiken op doktersvoorschrift, vergeleken met 23.930 twee jaar geleden.

Dat tekort dreigt nog verder op te lopen nu de Canadese regering plannen heeft om per 1 juli ook het recreationeel gebruik ervan toe te laten.

In onderstaand filmpje legt de Canadese premier Trudeau uit waarom legalisering nodig is.

Het Canadese ministerie van Gezondheid heeft ondertussen beloofd werk te maken van een snellere toekenning van licenties aan cannabiskwekers. De kwekers zelf proberen tegelijkertijd hun productie op te drijven. Een daarvan – Organigram – zal er volgens het persagentschap Bloomberg in slagen zijn productie op te voeren van 6 ton dit jaar tot 26 ton volgend jaar.

Waarom cannabis legaliseren?

De legalisering van cannabis in Canada kwam er omdat de overheid op die manier de zwarte markt wilde uitschakelen. Premier Trudeau maakte de vergelijking met de verkoop van alcohol in de in zijn land door de staat gecontroleerde verkoopspunten.

Volgens de premier raken kinderen in het land vandaag makkelijker aan een joint dan aan een biertje. Doch indien de productie de vraag ernaar niet de baas kan, zullen mensen een beroep blijven doen op dealers, met alle daaraan verbonden risico’s inzake het product dat ze in handen krijgen.