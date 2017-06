Zelfrijdende wagen kan geen kangoeroes herkennen en in Australië is dat een probleem

De introductie van zelfrijdende wagens wordt met regionale problemen geconfronteerd. In een artikel dat zaterdag op de website van de Australische televisiezender ABC is verschenen, geeft David Pickett, de technisch directeur van Volvo in Australië, toe dat het softwareprogramma dat er op gericht is dieren in de nabijheid van een zelfrijdende Volvo te signaleren, er maar niet in slaagt kangoeroes te spotten.

De software mag zich dan al uiterst efficiënt tonen wat betreft de lokalisering van elanden op Zweedse wegen, diezelfde software heeft moeite om ‘Down Under’ kangoeroes en hun snelle bewegingen waar te nemen.

Volgen Pickett doen de Zweden al 18 maanden lang onderzoek, maar slaagt de software er niet in om de afstand tot de dieren – eens ze in de lucht zijn – correct te meten. Het systeem baseert zich dan ook op de grond als vertrekpunt.

De dieren geven daardoor de indruk zich verder van de wagen te bevinden dan dat in werkelijkheid het geval is. Pickett ziet niet hoe Volvo’s zelfrijdende wagens in Australië kunnen worden geïntroduceerd indien dit probleem niet is opgelost.

Volgens een lokale verzekeraar vinden jaarlijks op de rijweg zo’n 16.000 incidenten waarbij wagens en kangoeroes zijn betrokken.