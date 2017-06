Mobiele platform blijft knelpunt voor Belgische telecom

De Belgische telecomoperatoren hebben het voorbije jaar een gezamenlijke omzet gerealiseerd van 8,39 miljard euro. Dat betekende een stijging met 1,4 procent tegenover het jaar voordien.

Dat zegt een rapport van het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). De groei van de sector wordt volgens de regulator vooral gedreven door mobiele data en digitale televisie.

Wel wordt opgemerkt dat bij mobiele data nog een belangrijke achterstand tegenover andere Europese landen moet worden ingehaald.

De Belgische consument gebruikt inmiddels 827 megabytes mobiele data per maand. Dat betekent een stijging met 58 procent tegenover het jaar voordien.

Connectiviteit

Opgemerkt wordt dat de Belgische telecomsector op het gebied van connectiviteit Europees lijstaanvoerder is. Er kon immers worden vastgesteld dat bij breedband-internet acht op tien verbindingen een snelheid van minstens 30 megabit per seconde laten optekenen. Geen enkel ander Europees land kan volgens de regulator betere cijfers voorleggen.

Ook voor technologieën zoals de cloud, sociale media en ecommerce scoort België beter dan het Europese gemiddelde. Wanneer echter rekening wordt gehouden met het internetgebruik, digitale competenties en de digitalisering van de overheidsdiensten, valt het land op Europees vlak terug naar een zesde plaats.

Vooral mobiele diensten blijken daarbij een knelpunt. In België maakt inmiddels 66,3 procent van de bevolking gebruik van mobiele diensten, tegenover 61,6 procent het jaar voordien. “Met die penetratie blijft België gevoelig onder het Europese gemiddelde, waar een score van ruim 84 procent wordt gehaald,” wordt er opgemerkt.

De Europese digitale ranglijst wordt aangevoerd door de Scandinavische landen Zweden, Denemarken en Noorwegen, gevolgd door Nederland en Luxemburg.

De Belgische mobiele achterstand op de Europese koplopers wordt onder meer toeschreven aan het verbod op koppelverkoop dat in het land lange tijd werd gehanteerd. In andere landen werd bij een data-abonnement immers vaak een smartphone cadeau gedaan. Bovendien blijft mobiel internet in België relatief duur in vergelijking met de buurlanden.