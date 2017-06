8 coole dingen om te doen in Barcelona

Barcelona is een van de leukste steden om in de zomer een (korte) vakantie door te brengen. Je hebt er namelijk een prachtig breed strand én een bruisende stad, een betere combinatie kun je je in de zomer niet wensen. Het is er bijna altijd lekker weer, je hebt er ‘s zomers heerlijke lange avonden en het is niet ver weg (slechts twee uurtjes vliegen). Meer heb je toch niet nodig? Je gaat je er geen seconde vervelen, want dit zijn de acht coolste dingen om te doen in Barcelona!

1. Naar het strand!

Over de hele lengte van de Barceloneta – een van de oudste wijken van Barcelona – vind je een prachtig strand dat helemaal doorloopt tot aan Badalona. Wanneer je de Ramblas afloopt, loop je rechtstreeks het strand op. Op sommige plaatsen kun je een strandbedje huren, maar op de meeste plaatsen leg je je handdoekje neer en plof je lekker in het zand. Het leukste is om bij een van de Chiringuitos oftewel kleine strandtentjes te gaan zitten om wat te eten en drinken. De meesten hebben ook super lekkere cocktails, dus perfect voor in de middag!

2. Huur een fiets! Wil je fietsen in Barcelona dan heb je keuze uit drie types: een normale stadsfiets, een elektrische fiets of een mountainbike. En het ligt er natuurlijk een beetje aan wat je wilt gaan doen, wat je voor fiets nodig hebt. Een aanrader is een mountainbike huren en op de fiets richting Badalona te gaan. Deze weg loopt vrijwel paralel aan het strand (dus super mooi uitzicht!) en vanuit Badalona kun je onverharde paden op waar je ook behoorlijk wat hoogtemeters kunt pakken. Een pittige ronde, maar zeker de moeite waard! Iets minder sportief? Ook in de stad vind je volop fietspaden en is een fietsje huren de perfecte manier om in een paar dagen veel te zien.

3. Bezoek de Sagrada Família Al sinds 1882 wordt in Barcelona gewerkt aan de beroemde Sagrada Família, de basiliek die nog steeds niet af is. Het ontwerp komt van de Spaanse architect Gaudí, die nog zoveel meer bouwwerken in de stad ontwierp. Als het goed is, dan is de Sagrada Família in 2026 eindelijk klaar. Het is een onwijs imposant bouwwerk, dat vanbinnen nog zoveel mooier is dan vanbuiten. Wanneer je naar binnen gaat dan moet je daar natuurlijk een paar euro voor betalen, maar deze opbrengsten gaat naar de voltooing van de basiliek. Zo draag je dus ook nog een klein steentje bij.

4. Chillen in Park Güell Park Güell is een van de leukste stadsparken van Barcelona, waar je naast groen ook nog wat cultureels kunt zien. In Park Güell vind je namelijk volop kleurrijke kunstwerken met mozaïek die ook weer door Gaudí zijn ontworpen. En door al die vrolijke kleurtjes is het een super leuk park om te zien. In het park heb je een monumentaal gedeelte (daar heb je de mooiste mozaïeken bouwwerken) waar je een kaartje voor moet kopen. In de zomer is het er wel behoorlijk druk, maar zoek een plekje op een van die leuke bankjes en dan is dit een heerlijke plek om even te chillen.

5. Kabelbaan naar Montjuïc Barcelona is verre van vlak, want in de stad liggen ook een heuse ‘bergen’. Of laten we het een heuvels noemen, want de Montjuïc bijvoorbeeld is slechts 185 meter hoog. Met de kabelbaan kun je naar de top, maar zorg ervoor dat je een enkeltje koopt zodat je naar beneden zelf kunt lopen. Op de top heb je mooi uitzicht over de stad. Je vindt er ook een parkje Parc del Mirador del Poble-sec waar je super lekker kunt lunchen, waarna je in 15 minuten weer naar beneden kunt wandelen. Je kunt natuurlijk ook omhoog lopen, maar dan mis je een leuk ritje in de kabelbaan die over de haven heen ‘zweeft’.

© Shutterstock

6. Struinen door de Barri Gòtic De wijk Barri Gòtic is het oude centrum van de stad, het is de wijk aan de noordkant van de beroemde Ramblas. Hier kun je heerlijk struinen door smalle straatjes, waar je ontelbaar veel restaurants, bars en leuke winkeltjes vindt. Verdwalen gaat vanzelf, maar dat is ook precies de bedoeling. Mijn favoriete plek in Barri Gòtic is Plaça Reial, een schitterend oud stadsplein met palmbomen en een fontein. Rondom heb je heerlijke terrasjes voor sangria, cava en tapas. Sla dan ook meteen even af naar El Born, een klein, knus wijkje tegen Barri Gòtic aan met super hippe winkels en gezellige terrasjes.

7. Hardlopen langs het strand Barcelona is een sportieve stad en neem dus zeker je hardloopschoenen mee. Langs het strand loopt een geweldige boulevard waar je onder de palmbomen door kunt rennen. ‘s Morgens is het nog lekker koel en kom je volop andere hardlopers tegen. Aan deze boulevard vind je ook nog op meerdere plaatsen toestellen waar je krachtoefeningen kunt doen, kun je meteen even aan je spierballen en sixpack werken!

8. Tibidabo: het mooiste uitzicht over Barcelona Vanaf de Tibidabo-berg (512 meter hoog) heb je het mooiste uitzicht over de stad en zie je hoe groen sommige delen van Barcelona eigenlijk zijn. Er gaat een kabelspoorweg (Funicular del Tibidabo) naar de top, waar je ook de Iglesia del Sagrat Cor vindt, een prachtige witte kerk, en een reuzenrad. En dat is een aanrader, super leuk om een middagje naartoe te gaan. Je kunt er met de auto komen, maar de kabelbaan alleen al is een reden om naar boven te gaan, zo leuk!