Ecommerce wordt groeipijler van applicatie-economie

De applicatie-economie zal over vier jaar een wereldwijde omzet realiseren van 6 biljoen dollar. Dat betekent een stijging met 380 procent tegenover vorig jaar, toen de sector 1,3 biljoen dollar inkomsten genereerde.

Dat blijkt uit een rapport van consulent App Annie.

Er wordt aan toegevoegd dat over vier jaar ook meer dan drie biljoen uur aan applicaties zullen worden besteed. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar, toen sprake was van 1,6 biljoen uur.

De grootste groepen gebruikers zullen worden geregistreerd in de Verenigde Staten en China. De groei van de volgende jaren zal volgens App Annie vooral worden gedragen door ecommerce.

Achter de groei van de applicatie-economie gaan volgens App Annie twee elementen schuil. “In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat een toenemend gedeelte van de wereldbevolking over een smartphone kan beschikken,” wordt er opgemerkt. “Bovendien wordt ook steeds frequenter op mobiele applicaties beroep gedaan.”

AppStore

Ecommerce vormt volgens het rapport een belangrijke pijler van de ontwikkeling van de applicatie-economie. Daarbij kan volgens App Annie worden vastgesteld dat ook bij de aankoop van goederen en diensten steeds vaker van applicaties gebruik wordt gemaakt.

Daarbij wordt vooral gewezen naar China en andere Aziatische regio’s, waar mobiele commerce al verder is ontwikkeld dan in het westen.

Uit het rapport blijkt verder dat vorig jaar met applicaties gemiddeld een bedrag van 344 dollar werd uitgegeven. Dat zal volgens App Annie over vier jaar zijn opgelopen tot 946 dollar.

Tevens blijkt dat de AppStore van Apple op dit ogenblik de grootste applicatie-winkel van de wereld is en dit jaar een omzet van 40 miljard dollar zal realiseren. Google Play zou 21 miljard dollar inkomsten genereren, maar wanneer daarbij ook de andere Android-platformen worden toegevoegd, zou een totaal van 41 miljard dollar worden geboekt.

De reclamebestedingen in applicaties zou van 72 miljard dollar naar 201 miljard dollar oplopen. (mah)