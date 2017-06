Emoties zorgen voor sterkere verspreiding sociale mediaberichten

Sociale mediaberichten met een moreel en emotioneel gekleurd taalgebruik maken een grotere kans om zich over de ideologische netwerken van de verzender te kunnen verspreiden.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University op basis van een analyse van meer dan 560.000 tweets van Amerikaanse gebruikers over wapencontrole, klimaatverandering en het homohuwelijk.

Daarbij werd vastgesteld dat elke uitspraak met een morele en emotionele ondertoon de kans op een retweet met 20 procent zou verhogen.

Er wordt echter wel opgemerkt dat het effect alleen kan worden waargenomen wanneer de verschillende partijen over het onderwerp dezelfde visie delen.

Echokamer

“De resultaten van het onderzoek tonen tegelijkertijd de kracht en de beperking van sociale media om visies uit te dragen,” betoogt onderzoeksleider William Brady, psycholoog aan de New York University. “Sociale media kunnen er immers voor zorgen dat een visie over een breder publiek kan worden verspreid.”

“Het onderzoek toont aan dat de toevoeging van een morele en emotionele ondertoon aan die boodschap nog meer overtuigingskracht kan bezorgen. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat die impact alleen zal worden ervaren in de eigen sociale of ideologische groep, maar weinig weerslag zal hebben op een publiek dat een andere mening is toegedaan.”

De onderzoekers zeggen wel vastgesteld te hebben dat sociale mediaberichten alleen voor een grotere verspreiding zorgen wanneer tegelijkertijd een emotionele en morele ondertoon wordt gehanteerd.

“Wanneer exclusief van emotionele of morele elementen wordt gebruik gemaakt, blijkt weinig impact te kunnen worden geboekt,” zegt William Brady.

Deze elementen kunnen volgens de onderzoekers mee een verklaring geven voor de verdere polarisering van de samenleving. Communicatie met eenan combinatie van morele en emotionele elementen kunnen volgens hen mogelijk immers in verband gebracht worden met het bestaan van echokamers, waarbij vooral gezocht wordt naar de bevestiging van de eigen visies. (mah)