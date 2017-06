De zoekmachine van Google moet een beslissing van een Canadese rechtbank in het voordeel van de lokale onderneming Equustek Solutions wereldwijd toepassen.

Dat heeft het Canadese hooggerechtshof beslist. Google had weliswaar nog betoogd dat de beslissing een inbreuk zou betekenen op de gegarandeerde vrijheid van meningsuiting, maar die motivatie werd door het hooggerechtshof afgewezen.

De uitspraak maakt volgens de juridisch adviseurs van Equustek duidelijk dat grote concerns zoals Google en andere internet-giganten niet onoverwinnelijk zijn en ook niet boven de wet staan.

Vertegenwoordigers van Google gaven aan dat het bedrijf mogelijk verdere stappen bekijkt.

Aan de basis van het dispuut ligt een uitspraak van de rechtbank van British Columbia, waar Equustek – een fabrikant van netwerk-technologie – klacht had neergelegd tegen een concurrent die zich aan plagiaat had schuldig gemaakt.

Copyright

De rechtbank had daarbij beslist dat ook alle vermeldingen van de schuldigde partij uit de zoekmachine van Google verwijderd dienden te worden. De geviseerde informatie werd inderdaad uit de Canadese inventaris van de zoekmachine weggehaald, maar kon nog wel in de internationale lijsten worden teruggevonden.

Equustek eiste dat ook die zoekresultaten zouden worden aangepast. Google herinnerde er echter aan geen partij in het geding te zijn en verwees ook naar de vrijheid van meningsuiting.

Rosalie Abella, rechter bij het Canadese hooggerechtshof, benadrukte echter dat de maatregel betrekking heeft op de verwijdering van websites die illegale praktijken vertegenwoordigen en dus niet onder het recht op de vrijheid van meningsuiting kunnen vallen.

De uitspraak is volgens Robbie Fleming, raadsman van Equustek, echter vooral een waarschuwing dat ook grote ondernemingen zoals Google de wet dienen te volgen.

Onder meer Music Canada noemde de uitspraak in een reactie een mijlpaal in de internationale copyright-bescherming. Indien het hooggerechtshof een andere uitspraak had gedaan, zouden volgens de organisatie grote gevolgen voor de internationale muziekrechten moeten worden gevreesd. (mah)