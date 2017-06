Easy Switch: wisselen van internetprovider wordt kinderspel

In België zal de consument voortaan heel gemakkelijk van telecomprovider kunnen veranderen. Dat is te danken aan het project Easy Switch dat begin juli wordt ingevoerd.

Easy Switch verplicht de telecomoperatoren om bij de overstap van een klant alle operationele en administratieve op zich te nemen.

Daarmee krijgt de telecomsector een systeem dat eerder ook al op de energiemarkt en in de mobiele telefonie werd ingevoerd.

De consument krijgt van Easy Switch een eigen identiteit, vergelijkbaar met een telefoonnummer, die ook bij een overstap naar een nieuwe leverancier zal worden meegenomen. Easy Switch is een gratis dienst.

De individuele identificatiecode is terug te vinden op alle facturen en briefwisseling.

Naadloos

Net zoals in het verleden bij de leveranciers van energie en mobiele diensten lang het geval was, wordt ook bij internet en televisie bijzonder veel moeilijkheden ervaren om van provider te veranderen.

De klant moet daarbij immers zelf de nodige stappen nemen om het contract bij de oorspronkelijke operator op te zeggen en een aansluiting bij de nieuwe leverancier aan te vragen. Dat proces verloopt niet altijd even naadloos.

Door het complexe pakket formaliteiten kon de administratieve afwikkeling van een dergelijke overstap dan ook relatief lang aanslepen. Daarbij moest ook rekening worden gehouden met mogelijke overlappingen of onderbrekingen in de dienstverlening. Vele consumenten aarzelden dan ook om over te stappen.

Die situatie zal volgens Alexander De Croo, federaal minister van telecom, echter tot het verleden behoren. Voortaan moet het voor de consument heel eenvoudig worden om van operator te veranderen.

Het is immers voldoende dat men zich bij zijn toekomstige leverancier als nieuwe klant aanmeldt. Vervolgens moet de operator contact opnemen met de vorige aanbieder en alle maatregelen nemen om de overstap vlot te laten verlopen zonder dat de cliënt nog verdere inspanningen moet leveren. Ook het bezoek van technici zal vlotter verlopen.