Mogelijk staat er op de levensverwachting van de mens geen uiterlijke grens. Dat zeggen biologen aan de McGill University in Canada en de Universiteit Kopenhagen in Denemarken in een kritiek op bevindingen van wetenschappers aan het Albert Einstein College of Medicine in New York.

De Amerikaanse onderzoekers hadden gesteld dat de menselijke leeftijd een absolute bovengrens lijkt te kennen.

In Frankrijk overleed twintig jaar geleden Jeanne Calment. De vrouw was op het ogenblik van haar dood 122 jaar oud.

Sindsdien kon nergens in de wereld een benadering van dat record worden gemeld en dat bewees volgens Xiao Dong, Brandon Milholland en Jan Vijg, wetenschappers aan het Albert Einstein College of Medicine in New York, dat ook met de meest vooruitstrevende gezondheidstechnieken de levensverwachting van de mens niet eindeloos zal kunnen worden opgetrokken.

Volgens hen is er wellicht een bovengrens die niet veel hoger ligt dan de leeftijd die Calment uiteindelijk bereikte.

Fouten

Op basis van gegevens van 534 supereeuwelingen uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Japan en de Verenigde Staten werd berekend dat op het einde van de jaren zestig een absolute leeftijdsgrens van ongeveer 111 jaar bestond. In het midden van de jaren negentig was dat opgelopen tot 115 jaar, maar daarna moest volgens hen een stagnatie worden geregistreerd.

Dat moest volgens hen wellicht worden toegeschreven aan het feit dat tijdens de levensloop zoveel genetische fouten worden opgestapeld dat een reparatie uiteindelijk onmogelijk is gebleken.

Die stellingen worden echter door andere onderzoekers met klem tegengsproken. Bryan Hughes en Siegfried Hekimi, biologen aan de McGill University, benadrukten dat de gehanteerde basis te klein was om wetenschappelijke conclusies te kunnen trekken. Bovendien zouden de leeftijden teveel variaties vertonen om definitieve uitspraken te verantwoorden.

Ook onderzoekers aan de Universiteit Kopenhagen maakten gewag van een fundamentele statistische fout met bewezen valse conclusies.

De Amerikaanse wetenschappers blijven achter hun conclusies staan. (mah)