Waarom bestaat Cyprus uit 2 delen?

In het Zwitserse Crans-Montana wordt de volgende 10 dagen over de hereniging van Cyprus gesproken. De standpunten over hoe dat moet gebeuren verschillen nog sterk, maar de VN laten verstaan dat hun bemiddelingspogingen niet eeuwig kunnen aanslepen. Een eerdere poging in januari werd al snel afgebroken.

Cyprus werd in 1974 na een staatsgreep in twee territoria verdeeld nadat een groep Grieks-nationalistische legerofficieren in was opstand gekomen en het eiland bij Griekenland wou voegen. Turkije greep in en stuurde militairen naar het eiland om de Turkse minderheid te beschermen.

Compensaties

De aansluiting bij Griekenland ging uiteindelijk niet door, maar de Turkse militairen weigerden te vertrekken, wat leidde tot een opdeling van het land, waarbij duizenden Turkse en Griekse Cyprioten werden gedwongen om te verhuizen naar de andere zijde van de demarcatielijn.

Vooral de opdeling van het territorium vormt een belangrijk knelpunt bij de besprekingen over een mogelijke hereniging.

Het Turks-Cypriotisch gedeelte van het eiland telt 300.000 inwoners, maar neemt wel 36 procent van de totale grondgebied in. Het Grieks-Cypriotische territorium telt 839.000 inwoners.

Op dit ogenblik lijken de vertegenwoordigers van de Grieks-Cypriotische gemeenschap akkoord te zijn met een toewijzing van 28,2 procent van het totale grondgebied aan aan de Turkse gemeenschap. De Turkse vertegenwoordigers eisen echter zelf een een aandeel van 29,2 procent.

Bovendien zijn er discussies over de toekomstige regering van het land, terwijl tevens de nodige veiligheidsgaranties en compensaties voor geconfisceerde eigendommen worden gevraagd.