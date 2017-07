Kim Jong-un leeft als opgejaagd wild

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is zo bang om door een Amerikaanse raket of een speciale legereenheid te worden omgebracht dat hij zich enkel nog bij zonsondergang verplaatst en veelvuldig van voertuig wisselt om zijn vijanden te verschalken.

Dat zegt Lee Cheol-woo, de voorzitter van het Zuid-Koreaanse comité dat de geheime dienst van dat land controleert, in een gesprek met de Korea Herald.

Het ‘onthoofdingsplan’

De Noord-Koreaanse leider zou bezeten zijn door een ‘onthoofdingsplan’, waarbij hijzelf en zijn vertrouwelingen zouden worden uitgeschakeld indien op het Noord-Koreaanse schiereiland een oorlog zou uitbreken.

Het plan werd voor het eerst vermeld in 2015, toen de VS en Zuid-Korea het “Operation Plan 5015” opstelden, een gezamenlijke strategie waarin mogelijke oorlogsscenario’s met Noord-Korea werden geëvalueerd. Zowel Zuid-Korea als de VS zouden ondertussen speciale legereenheden in de regio operationeel hebben.

De VS en Zuid-Korea hebben in geval van een nakend conflict weinig andere opties dan strategische doelwitten in Noord-Korea te bombarderen en het Noord-Koreaanse leiderschap te elimineren.

Seoul is het echte probleem

Want voor de VS en Zuid-Korea is niet zozeer Noord-Korea het probleem, doch een stad in Zuid-Korea, die op minder dan 56 km van de grens met Noord-Korea ligt: Seoul. Daar wonen 14 miljoen mensen en de Noord-Koreanen beschikken over voldoende militaire middelen om de Zuid-Koreaanse hoofdstad – een van de grootste en meest welvarende metropolen in Azië – te vernietigen zonder kernwapens in te zetten.

Kim Jong-un, corpulent maar wendbaar

De oorlogszuchtige Kim Jong-un blijft ondanks dat alles toch op zijn hoede. Eerder dan door Pyongyang te flaneren in zijn Mercedes-Benz 600, reist hij nu in onopvallende wagens en worden zijn publieke optredens steeds schaarser.

Maar hem uitschakelen is niet eenvoudig. Volgens Mark Sauter, een voormalig officier bij de Special Forces, is de corpulente Kim een groot en loom doelwit, maar verplaatst hij zich voortdurend. Hij verbergt zich ook vaak in ondergrondse schuilplaten.