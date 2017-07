2017 of het beste nieuws waar niemand over praat

“Ondanks de sombere berichten die u dagelijks leest, wordt de wereld enkel een betere plek. 2017 wordt daarom waarschijnlijk het beste jaar in de geschiedenis van de mensheid”, schrijft New York Times journalist Nick Kristof in de zondageditie van die krant

Kristof is op zijn jaarlijkse reis met een universiteitsstudent van de Northeastern University. Dit jaar brengt die reis hen naar Liberia, waar lepra tot voor kort lelijk huis hield. Maar de wereld heeft de strijd tegen lepra ondertussen bijna gewonnen. Sinds 1985 is het aantal gevallen van lepra wereldwijd met 97% afgenomen. Tegen 2020 zou de ziekte volledig uitgeroeid moeten zijn.

“De strijd tegen lepra weerspiegelt de grotere overwinningen die globaal worden geboekt tegen armoede en ziektes- de belangrijkste trend in de wereld vandaag”, schrijft Kristof, die dat “het beste nieuws noemt, waar niemand over praat”.

Dat optimisme voelt misschien niet goed aan, omdat u ongerust bent vanwege president Trump, terrorisme, de risico’s van het stijgende zeepeil, of de Noord-Koreaanse kernbommen… [M]aar vergeet niet dat voor het grootste deel van de geschiedenis mensen maar één bekommernis hadden: zullen mijn kinderen overleven?

Niet Trump, noch terrorisme, maar vooruitgang is de belangrijkste kracht in de wereld

De waarheid is dat de wereld vandaag niet deprimerend, maar inspirerend is… Dus laten we ons pessimisme voor een nanoseconde vergeten, want de belangrijkste krachten in de wereld zijn vandaag president Trump, noch terroristen, maar de indrukwekkende winst die werd geboekt in de strijd tegen extreme armoede, analfabetisme en ziektes; het zijn al die 12-jarigen die nooit lepra zullen hebben, maar in plaats daarvan naar school kunnen gaan.

“Elke dag halen we 250.000 mensen uit de extreme armoede, blijkt uit cijfers van de Wereldbank. Dagelijks worden 300.000 mensen voor het eerst aangesloten op het elektriciteitsnet en kunnen er 285.000 voor het eerst van drinkbaar water genieten. Toen ik een kind was, kon de meerderheid van volwassenen lezen noch schrijven, maar nu kan 85% onder hen dat wel”.

Bekijk hier: De fascinerende en onophoudelijke vooruitgang in de wereld in 5 grafieken