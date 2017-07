Tunnel moet wagens tegen 200 km/uur onder Los Angeles vervoeren

The Boring Company, een bedrijf opgericht door Tesla- en SpaceX-oprichter Elon Musk, heeft het eerste deel van een tunnel beëindigd die het onder de stad Los Angeles wil graven. Dat meldt de Canadese-Amerikaan van Zuid-Afrikaanse origine in een tweet.

De tunnel maakt deel uit van een plan om om het beroemde en beruchte fileleed in de stad te verzachten. In de tunnel zou een elektrische lift komen die wagens in een slede-achtige machine deponeert en ze tegen een snelheid van 200 kilometer per uur elders in de stad deponeert.

No longer waiting for Godot. It has begun boring and just completed the first segment of tunnel in LA. — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2017

Across the road and below the ground pic.twitter.com/E2DG8EzaXg — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2017

Zo maar graven onder de stad?

Zoals dat met Musk meestal het geval is, moet zijn aankondiging met een korrel zout worden genomen. Musk heeft het eerste deel van die tunnel gegraven onder het parkeerterrein waarop zijn bedrijf SpaceX is gevestigd in Californië, op gronden die zijn eigendom zijn.

© Instagram/The Boring Company

Om nog tunnels te graven in andere delen van de stad heeft hij uiteraard toelating nodig van de lokale overheden, die net als dat elders het geval is, niet de snelste beslissingsnemers zijn, omdat de politiek ook zijn zeg moet doen.

“Vraag om vergiffenis, niet om toelating”

Een andere optie is dat Musk voor het in technologische kringen populaire adagium “Ask for forgiveness, not permission” (“Vraag om vergiffenis, niet om toelating”) kiest en gewoon doorgaat met graven, in de hoop het daarna wel met de stad te regelen.

Toch had Musk eerder deze maand in dat verband gewag gemaakt van een veelbelovend gesprek met Eric Garcetti, de burgemeester van Los Angeles.

Voor wie Los Angeles kent: de eerste tunnel zou van de luchthaven LAX tot in Culver City, Santa Monica, Westwood en Sherman Oaks reiken, vooraleer daarna onder de ganse stad te worden doorgetrokken.

Maar zo lang Musk niet over de nodige vergunningen beschikt, gebeurt er niets.

Eerder dit jaar had Musk een video gepubliceerd waarop te zien is hoe het concept in elkaar zit: