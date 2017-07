Staan we aan de vooravond van een beurskrach?

Toen een nationalistische president de Amerikaanse verkiezingen won, gingen de beurzen door het dak (de ‘Trump’-trade). Enkele maanden later won een globalist de Franse verkiezingen… en de beurzen gingen door het dak (de ‘Macron’-trade). Op de vraag of de beurzen hyperventileren, antwoordde econoom Geert Noels een tijd geleden als volgt

“De beurzen hyperventileren niet meer omdat ze op een soort overdosis monetaire morfine zitten, waardoor alle pijn weggetrokken wordt en alles door een roze bril wordt bekeken.”

Experts spreken elkaar voortdurend tegen, volgens sommigen is een beurskrach een kwestie van dagen, anderen zien de Dow Jones makkelijk 25.000 halen.

Zijn er vandaag signalen die ons moeten verontrusten?

“Maar dat er een beurskrach aan zat te komen, zullen we enkel weten eens het te laat is”, schrijft financieel analist Andy Kessler in de Wall Street Journal:

“Staan we aan de vooravond van een stierenmarkt of van een krach? Spijtig genoeg zullen we dat enkel weten eens die heeft plaatsgevonden. Ik zeg niet dat het vandaag zal gebeuren, maar als dat wel het geval is, neem ik er graag het krediet voor. Toch kan het nog een tijd duren. Specialisten analyseren volatiliteit en put-call-ratio’s. Vergeet dat. Echte investeerders bestuderen het landschap en speuren naar signalen dat de markt volledig gek is geworden. Ik herinner me een week ergens bij het einde van 1999. Het hefboomfonds dat ik leidde had twee klanten in het Midden-Oosten en beide drongen er op aan ons 500 miljoen dollar over te maken. […] We sloegen het aanbod beleefd af en begonnen geld terug te geven aan onze bestaande klanten.

Zijn er vandaag signalen die ons moeten verontrusten? Wat te denken wanneer iemand me een tijd geleden recht in de ogen keek – zonder een spier te verrekken – en me zei dat Uber tegen een waardering van 68 miljard dollar een koopje was? O wanneer Amazon Whole Foods koopt voor 13 miljard dollar en zijn beurswaardering met meer dan dat bedrag stijgt? Of wanneer Tesla voor de zoveelste keer zijn prognoses mist en het aandeel toch stijgt. Of wanneer de prijs van een bitcoin – enkel ondersteund door het vertrouwen van zijn aanbidders – de grens van 3.000 dollar doorbreekt en daarmee zijn waarde op een jaar tijd ziet verdriedubbelen? Of wanneer het aandeel Hertz 14% stijgt op geruchten dat Apple 6 wagens bij de autoverhuurder least om er software voor autonome wagens op te testen?

Voor wie de klok luidt…