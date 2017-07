Grootste indoor skipiste ter wereld staat in China

In China is het themapark Harbin Wanda City geopend. Het complex, dat een investering van 6 miljard dollar vergde, omvat onder meer de grootste indoor skipiste van de wereld.

Harbin, een stad in de buurt van de noordelijke grens met Rusland, is de vestigingsplaats van het zesde themapark van de Wanda Group van de Chinese tycoon Wang Jianlin, die zich steeds meer als een concurrent van groepen zoals Disneyland of Universal Studios opwerpt.

Het complex speelt ook in op de toenemende populariteit van de skisport in China, dat over vijf jaar in Zhangjiakou – in de buurt van Peking – de Olympisch Winterspelen organiseert.

Het skicomplex van Harbin Wanda City kan over een gebied met zes pistes in totaal drieduizend bezoekers ontvangen. Het complex heeft een totale oppervlakte van 1,6 vierkante kilometer.

Wang Jianlin benadrukte dat het initiatief uiteindelijk aan dertigduizend personen werk zal bieden.

Nationaal

In het noordoosten van China zijn al verscheidene skicentra operationeel. Yabuli, ongeveer 180 kilometer van Harbin, beschikt over een skigebied dat al in het midden van de jaren negentig de Aziatische winterspelen organiseerde.

Wanda Group zelf heeft in Changbaishan in de nabijgelegen provincie Jilin al een skicentrum operationeel.

Harbin Wanda City omvat ook een school, ziekenhuis, hotels en een residentieel gedeelte.

Het complex vormt volgens een aantal waarnemers een symbool voor de ommekeer in de strategie van Wang Jianlin, die de voorbije jaren vooral naar internationale uitbreiding – onder meer met de overname van AMC Theatres, Sunseeker International of Legendary Entertainment – streefde, maar nu meer op nationale groei gericht lijkt.

Wang Jianlin zou met die internationale activiteiten immers onder de aandacht zijn gekomen van de Chinese autoriteiten, die steeds minder tolerantie blijken te tonen voor de export van kapitaal.

Wanda Cities heeft onder meer projecten in voorbereiding in de steden Chengdu, Wuxi, Guangzhou,Chongqing, Haikou, Urumqi en Xiamen. (mah)