Islamitische Staat (IS) aan de rand van het faillissement

De Islamitische Staat (IS) staat aan de rand van het faillissement. Zowel het Iraakse leger als Amerikaanse militaire adviseurs die zich in Mosoel bevinden bevestigen dat de totale herovering van de stad, waar exact 3 jaar geleden het zelfverklaarde kalifaat werd uitgeroepen, ‘een kwestie van dagen’ is. Er zouden zich nog een 2 à 300-tal jihadisten in een gebied van enkele honderden vierkante meters in de oude stad verschansen.

Ook in Raqqa, de Syrische hoofdstad van hun kalifaat, zijn de jihadisten nu omsingeld. Daar zouden zich nog wel 2.500 IS-soldaten bevinden en zouden ze ook nog tienduizenden burgers gegijzeld houden. Maar ook daar wordt met weken, niet maanden gerekend, alvorens de definitieve nederlaag van de Islamitische Staat een feit zal zijn.

Niet enkel heeft de Islamitische Staat een groot gedeelte van zijn grondgebied opnieuw moeten inleveren, ook financieel wordt de oorlogsvoering steeds moeilijker. Uit berekeningen van IHS Markit, dat militaire conflicten monitort, blijkt dat de inkomsten van de terreurorganisatie in het tweede trimester van 2017 zijn gedaald tot 16 miljoen dollar per maand of vijf keer minder dan twee jaar geleden. Dat heeft ook gevolgen voor de soldaten zelf, die hun soldij begin 2016 al hadden zien halveren. Begin dit jaar werd nogmaals een verlaging doorgevoerd.

Inkomsten uit petroleum werden gedecimeerd

De inkomsten uit petroleum werden zelfs gedecimeerd, als gevolg van de instorting van de prijzen op de wereldmarkt, maar ook omdat Russische en/of westerse legers de olievelden die door IS werden bezet heeft gebombardeerd. Andere inkomstenbronnen – belastingen, losgeld voor ontvoeringen en gijzelnemingen, de verkoop van gestolen antiquiteiten, etc… – zouden met een factor 5 zijn gedaald, als gevolg van het verlies van grondgebied, aldus nog IHS Markit.

Slecht nieuws voor Europa

Toch houdt het probleem IS niet op met het einde van het IS-kalifaat en dat is vooral slecht nieuws voor Europa. De verzwakking van IS zorgt voor toenemende desertie onder buitenlandse strijders die nu terug naar huis willen. Daar hebben ze twee keuzes: zich aangeven bij de lokale autoriteiten of het conflict naar Europa brengen.

Nieuwe aanvallen van IS moeten dan ook niet worden uitgesloten, zegt Patrick Calvar, de directeur van de Franse Binnenlandse Veiligheidsdiensten: