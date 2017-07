UberBoat helpt u nu ook de Adriatische Zee over te steken

Toeristen die de Adriatische Zee willen oversteken om van de Kroatische stad Split naar het eiland Hvar te reizen kunnen voortaan een beroep doen op UberBoat.

Het Amerikaanse alternatieve taxibedrijf Uber stelt namelijk speedboten ter beschikking en maakt de oversteek voor een bedrag dat tussen de 2.600 (350 euro) en 3.300 (450 euro) Kroatische kuna schommelt.

Volgens sommigen gaat het om weinig meer dan een publiciteitstunt, maar anderen wijzen op het nut van de dienst in een regio met druk toeristisch verkeer. Voorlopig wil Uber de dienst enkel tijdens de zomermaanden uitbaten. Ondertussen is Uber ook gestart met het aanbieden van watertransporten naar de luchthaven van Split en naar de historische stad Dubrovnik.

Uber is niet aan zijn proefstuk toe. Eerder werden al bootdiensten aangeboden in steden als Boston, Miami en Istanboel. Dat gebeurt meestal op onregelmatige basis. In Miami is dat bijvoorbeeld het geval wanneer het muziekfestival Ultra plaatsvindt of de drukbezochte Art Basel kunstweek.

Het bedrijf biedt ook helikopterservices aan in São Paolo en New York.