Griekenland zesde EU-land dat medisch gebruik cannabis toelaat

De Griekse premier Alexis Tsipras heeft op een persconferentie aangekondigd dat Griekse dokters voortaan het gebruik van cannabis voor medische doeleinden zullen kunnen voorschrijven. Daarmee wordt Griekenland na Tsjechië, Finland, Nederland, Portugal en Spanje het zesde EU-land waar cannabis voor medisch gebruik gelegaliseerd wordt.

Tsipras gaf geen details vrij omtrent het kweken en verdelen van cannabis.

De premier bevestigde dat cannabis voortaan – net als methadon en opium voor medisch gebruik – onder de klasse B-geneesmiddelen valt. Onder de klasse A vallen onder meer heroine, LSD en de synthetische drug MDMA.

Goed nieuws voor de economie

De aankondiging is goed nieuws voor de lokale economie, omdat op die manier plaats wordt gemaakt voor een legale cannabis-industrie. Het is algemeen bekend dat zich op het Griekse eiland Kreta een ganse reeks illegale cannabiskwekerijen bevinden. Het recreationeel gebruik van cannabis in Griekenland is wijdverspreid, doch wordt zeer zelden bestraft.

Volgens het adviesbureau Deloitte heeft de legalisering van cannabis in Canada een markt van 23 miljard dollar per jaar gecreëerd, meer dan de verkoop van bier, wijn en sterke drank gecombineerd.

Van de zes voornoemde landen heeft enkel Portugal het gebruik van cannabis voor recreationeel gebruik goedgekeurd. Of ook Griekenland dat gaat doen, valt nog af te wachten.