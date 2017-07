Apple’s volgende mega-verkoopsucces wordt een… iPhone

Sinds tien jaar geleden de iPhone werd gelanceerd, is het apparaat met grote voorsprong het meest populaire product uit de portfolio van het Amerikaanse technologieconcern Apple geworden.

Sindsdien is er vergeefs gezocht naar een opvolger, maar volgens sommigen zal de smartphone ook de eerstvolgende periode het belangrijkste product van het Amerikaanse bedrijf blijven.

“Er is heel wat belangstelling voor de AirPods, net zoals eerder voor de Apple Watch, maar geen van beide kan ooit in de buurt komen van het succes dat de iPhone te beurt is gevallen,” benadrukt het magazine The Economist.

Op tien jaar tijd werden van de iPhone ongeveer 1,2 miljard exemplaren verkocht, waarbij in totaal meer dan 740 miljard dollar inkomsten werden verzameld. Geen enkel ander technologisch gadget heeft een grotere omzet gegenereerd dan de iPhone.

Vragen

Het voorbije jaar vertegenwoordigde de iPhone ongeveer twee derde van de 216 miljard dollar inkomsten die Apple vorig jaar heeft gerealiseerd.

“Er wordt echter ook vaak de vraag gesteld of de iPhone nog wel een toekomst heeft,” betoogt The Economist. “De groei op de markt voor smartphones vertraagt, terwijl tevens steeds meer concurrentie wordt geregistreerd van andere producenten, vooral uit China.”

“Er wordt dan ook gevreesd dat het toestel zijn piekverkoop heeft bereikt. Bovendien kan Apple moeilijk een opvolger met dezelfde allure vinden, ondanks een jaarlijkse investering van 10 miljard dollar in onderzoek en ontwikkeling.”

“Onder meer inspanningen rond nieuwe televisie-ontwikkelingen zijn een ontgoocheling geworden, terwijl ook de nodige vragen blijven over toepassingen op het gebied van persoonlijk transport.”

Volgens bepaalde analisten zal de toekomst van Apple vooral worden gedragen door nieuwe toepassingen die met de iPhone zouden kunnen worden gerealiseerd. Onder meer zou worden gedacht in de richting van de gezondheidszorg, maar vooral augmented reality wordt als een beloftevolle markt voor de toekomst beschouwd, naast de ontwikkeling van een intelligente bril. (mah)