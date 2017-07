Groter aantal faillissementen, maar minder banenverlies

Tijdens de eerste helft van dit jaar werden in België 5.731 faillissementen geregistreerd. Dat betekende een stijging met 8,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit een rapport van consulent Graydon.

Opgemerkt wordt dat vooral het Brusselse gewest een belangrijke bijdrage tot de toename van het aantal faillissementen heeft geleverd, al diende ook in Wallonië en Vlaanderen een stijging worden gemeld.

Verder bleek dat opnieuw de horeca het grootste slachtoffer werd. Anderzijds kon worden gemeld dat door de faillissementen minder banen verloren gingen dan de eerste helft vorig jaar.

In het Brusselse gewest werden tijdens de eerste helft van dit jaar 1.326 faillissementen geteld. Dat betekende een stijging met 39,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de geschiedenis kon volgens Graydon in Brussel slechts één keer een hoger cijfer worden opgetekend.

Rechtbanken

Het fenomeen moet volgens Graydon niet worden toegeschreven aan een slechtere economische situatie, maar zou moeten gewezen worden naar een strengere aanpak door de lokale rechtbanken, die probleembedrijven sneller tot stoppen zouden dwingen. Dat wordt door de Brusselse rechtbank van koophandel echter tegengesproken.

In Wallonië was er een stijging met 4,9 procent tot 1.486 faillissementen. In Vlaanderen werd een toename met 0,7 procent tot 2.882 falingen geregistreerd.

Wanneer naar de economische sectoren wordt gekeken, valt vooral bij de horeca een stijging met 10 procent tot 1.160 faillissementen op. Graydon merkt echter op dat ook sectoren zoals de bouwindustrie, de kleinhandel, de zakelijke dienstverlening, het transport en de garagehouders een toename lieten optekenen.

In totaal gingen door de faillissementen 10.976 banen verloren. Dat betekende een daling met 2,5 procent tegenover de eerste zes maanden vorig jaar.

Het zwaarste faillissementsdossier werd opgetekend bij IdemPapers uit Itter in Waals-Brabant, waar 396 arbeidsplaatsen verloren gingen. Daarna volgt MLTS uit Charleroi met 190 ontslagen.