Trump ontmoet voor het eerst Poetin; misschien eens aan Sarkozy vragen hoe zoiets kan escaleren (VIDEO)

Vrijdag zal de Amerikaanse president Donald Trump voor het eerst zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin ontmoeten. De wereld kijkt al maandenlang uit naar dit moment, omdat de door Trump tijdens de verkiezingscampagne aangekondigde détente tussen beide landen, ondertussen door de werkelijkheid van de realpolitik is ingehaald.

Liberaal Amerika is nog steeds op zoek naar een ‘smoking gun’ die [de Russische connecties van] Trump in verlegenheid kan brengen, de president zelf beging een flater van formaat toen hij FBI-directeur Comey ontsloeg vanwege zijn rol in het Rusland-onderzoek.

Een voormalig topspion vs. een absolute nieuwkomer

De Amerikaanse diplomatie is er zeker niet gerust in. Poetin is een voormalig KGB-topspion, die ondertussen als doorwinterd politicus al 17 jaar het grootste land ter wereld (9 tijdzones) leidt. Trump is een absolute nieuwkomer op het internationale politieke toneel.

De Rus staat er om bekend zijn één-op-één-ontmoetingen met ambtsgenoten te gebruiken om een relatie te ontwikkelen waarbij hij de dominante partij wordt. Trump staat dan weer bekend om zijn gebrek aan dossierkennis in internationale zaken en heeft verder ook geen boodschap aan het voorbereiden van dit soort ontmoetingen. Hij vertrouwt op zijn instinct en zijn mensenkennis die hem toelaten snel de andere persoon ‘te lezen’.

Sarkozy: “Ik praat over de zaken die verontwaardigen”

Als de geschiedenis een leidraad vormt zou dat wel eens flink kunnen tegenvallen. Dat mocht in 2007 de toen kersverse Franse president Nicolas Sarkozy ervaren, toen die voor het eerst Poetin mocht ontmoeten op een G8 in – toevallig ook – Duitsland.

Sarkozy had al weken op voorhand aangekondigd dat er voor hem geen taboes bestonden en dat hij alles op tafel zou brengen: de honderden doden in Tsjetsjenië, de in 2006 in Moskou vermoorde journaliste Anna Politkovskaïa, de rechten van homoseksuelen in Rusland,… “Ik praat over de zaken die verontwaardigen”, had Sarkozy eerst nog vastberaden gezegd.

Poetin: “Nu heb je de keuze: ofwel ga je op deze toon verder en vernietig ik je, ofwel…”

Nadat Poetin blijkbaar onbewogen Sarkozy’s diatribe had aangehoord, vroeg hij de Franse president: “Ben je klaar?” Waarna hij Sarkozy tot op het bot beledigde en vernederde. “Jouw land is zo groot”, had Poetin met een kleine beweging van beide handen aangetoond, “het mijne is zooooo groot”:

“Nu heb je de keuze: ofwel ga je op deze toon verder en vernietig ik je, ofwel hou je op met zo tegen me te praten en dan zal je zien. Je bent net tot president van Frankrijk verkozen. Ik kan van jou de koning van Europa maken.”

Sarkozy was dermate onder de indruk van hun ontmoeting dat het op een persconferentie, die hij onmiddellijk daarna hield, leek alsof hij dronken was. De pers had zijn bizarre houding toen ook zo geïnterpreteerd. Maar niets van dat alles, zou later blijken. Poetin drinkt zelden of nooit, Sarkozy evenmin.

De Franse president was gewoon onder de shock van hun gesprek en de manier waarop Poetin op een mum van tijd met zijn mond voor hem een graf had gegraven.