Britse industrie bereikt ‘kantelmoment’ door aanslepende Brexit

De Britse industrie nadert door de aanhoudende onzekerheden rond de brexit steeds meer een cruciaal kantelpunt, waarbij de ondernemingen door een gebrek aan duidelijkheid mogelijk de beslissing zullen moeten nemen zich op het ergste voor te bereiden.

Dat heeft Terry Scuoler, chief executive van de Britse Engineering Employers’ Federation (EEF), gezegd.

Scuoler wil dat de Britse regering een grotere duidelijkheid verstrekt over de plannen voor een vertrek uit de Europese Unie.

De Britse industriefederatie is voorstander van de visie van Philip Hammond, Brits minister van financiën, die zich voor een zachtere versie van de brexit heeft uitgesproken.

Autobouwers

“De Britse ondernemingen moeten weten welke maatregelen over twee jaar, nadat de brexit is afgerond, van kracht zullen zijn, zodat er plannen kunnen worden gemaakt, beslissingen over investeringen kunnen worden genomen en erop kan worden vertrouwd dat aan een zorgvuldige en overwogen brexit wordt gewerkt,” betoogt Terry Scuoler.

“Indien die zekerheid niet kan worden gegeven, zal er een kantelpunt opduiken – wellicht in de loop van volgend jaar – waarbij bedrijfsleiders in Groot-Brittannië en elders in de wereld beslissingen zullen moeten nemen op basis van de stand van zaken die op dat ogenblik in de onderhandelingen zou zijn bereikt.”

“Er kan onmogelijk gewacht worden op het einde van het onderhandelingsproces om beslissingen te nemen,” waarschuwt Scuoler. “Er moet veel vroeger duidelijk worden gemaakt welke voorwaarden zullen gelden. Indien men daarin niet lukt, dreigen onze gezamenlijke economische belangen te worden geschaad.”

Onder meer de Britse autosector blijkt al in belangrijke mate de onzekerheid over de definitieve modaliteiten van de brexit te voelen. Na het referendum over de brexit blijken immers de investeringen in de Britse autofabrieken gevoelig te zijn ingekrompen.

De Britse autoproducenten werken vooral voor de export, waarbij het Europese continent de belangrijkste bestemming vormt. (mah)