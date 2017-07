Spaanse koning Felipe zet zijn vader Juan Carlos op een zijspoor

Spanje wordt geconfronteerd met toenemende spanningen in het regeringshuis de Bourbon.

Koning Felipe heeft immers beslist om zijn vader Juan Carlos uit te sluiten van de parlementaire herdenking van de terugkeer van het land naar de democratie – na een decennialange dictatuur van Franco – veertig jaar geleden.

Nochtans was Juan Carlos de Bourbon één van de centrale figuren in de vormgeving van de moderne Spaanse democratie. Juan Carlos weerstond destijds immers de militaire druk en droeg de macht over aan het Spaanse parlement.

Volgens waarnemers wil Felipe zoveel mogelijk afstand nemen van de oude koninklijke familie, die de voorbije periode met diverse schandalen is geconfronteerd.

Olifantenjacht

Officieel wordt voor de afwezigheid van Juan Carlos gewezen op een parlementaire onverenigbaarheid. Daarbij wordt erop gewezen dat er in het Spaanse parlement constitutioneel geen twee koningen tegelijk hun opwachting kunnen maken.

Er is volgens de waarnemers echter niemand die aan deze verklaring geloof hecht. Daarentegen wordt gewezen naar belangrijke wrijvingen binnen de koninklijke familie.

Juan Carlos wordt immers niet meer in eerste vereenzelvigd met de koning die een terugkeer naar de democratie garandeerde, want dat beeld wordt door een aantal recentere problemen helemaal op de achtergrond geduwd.

De voorbije jaren is Juan Carlos (79) in de Spaanse media vooral naar voor geschoven als een afstandelijk personage dat nog weinig banden had met de gewone bevolking. Daarbij wordt onder meer gewezen op een safari, waarbij de koning op olifantenjacht ging terwijl zijn land zich aan de rand van het failliet bevond.

Bovendien zijn andere leden van het koningshuis in verband gebracht met corruptie en een aantal andere schandalen.

Juan Carlos deed drie jaar geleden troonsafstand ten voordele van Felipe, die daarbij aan de bevolking ethiek en transparantie beloofde. Felipe heeft volgens de waarnemers een bladzijde omgedraaid en lijkt daarop in geen geval te willen terugkeren. (mah)