Bij Microsoft moeten duizenden mensen vertrekken als gevolg van een globale reorganisatie van de verkooporganisatie. Daarbij zullen verkoop, de klantendienst voor grote bedrijven en een aantal divisies die zich voornamelijk op kmo’s richten worden geïntegreerd. Een aankondiging daaromtrent zou nog deze week volgen.

Bij Microsoft zelf houdt men voorlopig de lippen stijf op elkaar, maar verschillende media, waaronder Bloomberg en The Seattle Times schreven het voorbije weekeinde al over ‘een grote ontslagronde’ als gevolg van een strategische shift, waarbij meer nadruk op de cloud services binnen Microsofts globale verkoopteams komt te liggen. Volgens Bloomberg gaat het zelfs om “een van de grootste ontslagrondes in jaren”.

De ontslagronde komt er op het einde van Microsofts fiscale jaar, dat in juli valt. De voorbije jaren is het altijd rond die periode geweest dat het bedrijf ontslagrondes heeft doorgevoerd.

Vorig jaar werden toen 2.850 jobs geschrapt, waarvan 900 in sales. Twee maanden eerder waren al 1.850 ontslagen in de smartphone-divisie, terwijl in juli 2015 ruim 7.800 ontslagen vielen en het bedrijf 7,6 miljard dollar moest afschrijven als gevolg van de overname van Nokia.