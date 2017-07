Tram en bus schakelen over op contactloos betalen

Ten laatste tegen het einde van dit decennium wil de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn nog uitsluitend cashloze verplaatsingen mogelijk maken. Dat hebben woordvoerders van het vervoerbedrijf bevestigd.

De maatschappij heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de levering van aangepaste betaalterminals waardoor cashloze betalingen mogelijk worden.

Een betaalsysteem zonder fysiek geld biedt volgens De Lijn immers verschillende voordelen. Onder meer wordt erop gewezen dat de aanwezigheid van geld steeds een veiligheidsprobleem blijft, terwijl de betalingen ook tijdrovend zijn en dat ook een negatieve impact hebben op de stiptheid van de maatschappij.

De Lijn doet al geruime tijd inspanningen om cash betalingen te ontmoedigen. Onder meer met goedkopere tarieven probeert de maatschappij de reiziger aan te zetten voor alternatieven te kiezen.

Zonder pincode

Toch bleek vorig jaar nog altijd 7 procent van de tickets cash betaald te worden. Dat kwam overeen met een bedrag van 15 miljoen euro. Met het nieuwe systeem zal de reiziger zijn verplaatsing kunnen betalen door met een betaalkaart of zijn smartphone langs de betaalterminal te passeren.

De rit wordt daarbij automatisch aangerekend, zodat ook de invoering van een pincode niet langer nodig is.

De Lijn wil de nieuwe terminals over twee jaar of uiterlijk op het einde van dit decennium invoeren. Wanneer dat systeem is ingeburgerd, zullen de cash betalingen worden afgeschaft. Op die manier moet ook het huidige stiptheidsniveau van 55 procent kunnen worden opgedreven.

Ook TreinTramBus, de belangenorganisatie voor de gebruikers van het openbaar vervoer, toont zich voorstander van het contactloos betalen. Er wordt daarbij wel opgemerkt dat erover gewaakt moet worden om over het project efficiënt te communiceren, zodat het nieuwe systeem voor alle reizigers duidelijk is.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws wordt ook op de trein gedacht aan de introductie van contactloos betalen.