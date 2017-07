België: 1 video on demand (VOD) op 3 is pornografisch

Video-on-demand is voor de kabeloperatoren een succesvolle activiteit, ondanks de mogelijke negatieve impact van het internet en piraterij. Vooral het aanbod pornografie kan daarbij op een sterke interesse terugvallen.

Dat zegt de krant La Dernière Heure op basis van een rondvraag bij de Belgische operatoren.

Vastgesteld wordt dat de kabeloperatoren aan het Belgische publiek in totaal een catalogus met ongeveer zeshonderd pornofilms, die na de introductie van de speciale code voor een volwassen publiek, kunnen worden bekeken. Voor de operatoren is pornografie dan ook een belangrijke zakelijke pijler.

Proximus wijst erop dat pornografie op een gedeelte van het publiek altijd een sterke aantrekkingskracht heeft. Bij BeTV en Voo wordt opgemerkt dat pornografie één derde van de totale portfolio bekeken content omvat.

Kwaliteit

Voor een pornografische films moet een huurprijs tussen 6 euro en 9 euro worden betaald. Daarmee is pornografie duurder dan het gemiddelde aanbod. Ook blijft een film met pornografische content slechts vierentwintig uur beschikbaar. Dat is slechts de helft van het tijdsbestek dat de klant voor andere producties, zoals komedies of familiefilms, krijgt.

Het succes wordt vooral toegeschreven aan de hogere kwaliteit die wordt geëist en die op het internet moeilijk kan worden teruggevonden.

Binnen het genre kan volgens de kabeloperatoren een brede waaier aan interesses worden teruggevonden. Bij Proximus wordt vooral een interesse voor lokale producten en plaatselijke decors opgemerkt.

Daarnaast zijn er ook amateur-producties, maar er kan volgens de operatoren ook een toenemende interesse worden opgetekend voor het zogenaamde porna-genre, dat zowel op een mannelijk als vrouwelijk publiek is gericht.

Een aantal producenten van pornografische films klaagt wel dat de kabeloperatoren het grootste deel van de inkomsten voor zichzelf houden. Opgemerkt wordt dat de consument voor een film 6 euro moet betalen, maar slechts 1,24 euro zou aan de producent worden doorbetaald.