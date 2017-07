Duvel Moortgat stapt in Italiaanse ambachtelijke brouwer

De Belgische biergroep Duvel Moortgat neemt een belang van 35 procent in de Italiaanse brouwer Birrificio del Ducato. Met de transactie wil de Belgische groep inspelen op de toenemende populariteit van lokale en kleinschalige brouwerijen in Europa.

Birrificio del Ducato werd tien jaar geleden opgericht door Giovanni Campari en Manuel Piccolo, die in functie blijven om de Italiaanse brouwerij verder uit te bouwen. Het Italiaanse bedrijf realiseerde vorig jaar een productie van bijna 5.000 hectoliter en is de tiende brouwerij in de portefeuille van Duvel.

Eerder werden al overnames gedaan in Nederland en de Verenigde Staten. Birrificio del Ducato baat in Londen ook bierpub The Italian Job uit.

De uitbreiding van Duvel Moortgat ging in eigen land van start met de overname van onder meer de brouwerijen La Chouffe en De Koninck. Vervolgens werden in de Verenigde Staten de ambachtelijke biermakers Ommegang, Boulevard en Firestone Walker gekocht, terwijl in Nederland de brouwerij ‘t IJ werd overgenomen.

Duvel Moortgat had ook al langer een participatie in de Tsjechische brouwer Bernard.

Groeistrategie

Door die overnames kon de Belgische groep een sterke groei melden. Ook het voorbije jaar werd nog een omzetgroei met meer dan 25 procent tot ruim 400 miljoen euro geregistreerd. De groep produceerde vorig jaar in totaal 1,8 miljoen hectoliter bier. Dat is een verdubbeling op drie jaar tijd.

Er is al sinds enkele tijd bij het wereldwijde publiek een duidelijke groeiende belangstelling voor lokale ambachtelijke biermakers. De sector is dan ook voor grotere brouwers een ideaal terrein om een verdere groei te realiseren.

De strategie is echter niet geheel zonder risico. De ambachtelijke bieren worden immers vaak lijnrecht tegenover de grote industriële groepen geplaatst. Een overname wordt dan ook geregeld als een verkoop aan het grootkapitaal. Ook de verkoop van Birrificio del Ducato leidde op sociale media in Italië al tot de nodige controverses.