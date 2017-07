Israël laat asielzoekers 20% belasting betalen op hun inkomen

In Israël is in mei een nieuwe belasting geïntroduceerd waarbij 20% wordt ingehouden van het salaris van Afrikaanse immigranten en asielzoekers, die het land illegaal zijn binnengekomen.

Niet enkel de betrokken vreemdelingen, maar ook de werkgevers worden geraakt, want die moeten een gelijkaardige belasting van 16% betalen. Al dat geld gaat dan in een persoonlijk fonds dat ter beschikking wordt gesteld van de immigranten en asielzoekers wanneer ze Israël verlaten.

Vele van de betrokkenen komen uit Eritrea en Sudan. Ze arriveerden midden vorig decennium in Israël en waren vaak op de vlucht voor oorlogsgeweld en vervolging.

Hulpbelasting of pestbelasting?

De Israëlische regering zegt op die manier de immigranten te willen helpen eens ze het land opnieuw verlaten, critici hebben het over een ‘pestbelasting’ die er op gericht is asielzoekers zo veel mogelijk te ontmoedigen. Het is niet de enige financiële maatregel in het Israelisch asielbeleid. In 2015 konden migranten die beslisten het land te verlaten naast een vliegtuigticket enkele richting ook op een bonus van 3.500 dollar ( 3.000 euro) rekenen.

Israël is niet gul met asiel

Sinds de oprichting van de joodse staat in 1948 is Israël steeds een toevluchtsoord geweest voor joden die vervolging trachtten te ontlopen. Maar de voorbije 10 jaar zijn in het land tienduizenden niet-joodse Afrikanen illegaal het land binnengekomen, op zoek naar asiel en werk.

Vele onder hen verblijven al jaren lang in het land en zitten in opvangcentra waar ze wachten tot hun asielaanvraag wordt behandeld. Al die tijd laat de regering hen toe te werken, ook al geven hun tijdelijke visa hen niet dat recht.

Minder dan 1% van alle asielaanvragen in het land wordt goedgekeurd.