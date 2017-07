Dit zijn de 5 types kiezers die Trump onverminderd blijven steunen

Telkens de Amerikaanse president Donald Trump een van zijn controversiële tweets verzendt vragen de media zich af of dat de tweet is die zijn aanhangers eindelijk van gedachten zal doen veranderen en ze hun steun aan hem zullen opzeggen. Een foute veronderstelling, schrijft Kristen Soltis Anderson in de Washington Examiner, want dat zou betekenen dat zijn supporters een monolitisch blok vormen dat hem en masse de rug zou toekeren indien hij hen teleurstelt.

En dat is niet het geval, want uit onderzoek van de denktank Cato Institute blijkt dat de president een coalitie van liefst vijf types kiezers vertegenwoordigt, die om verschillende redenen voor hem stemmen. Het is net om die reden dat – hoewel zijn populariteit in de peilingen steeds verder daalt – hij onder Republikeinse kiezers steeds hoge scores blijft verzamelen.

De vijf types zijn de volgende:

“Koppige” conservatieven”, dat zijn traditionele Republikeinen die sociaal en fiscaal conservatisme nastreven (31% van zijn basis), “Vrijemarktverdedigers” of Wall Street-types, die uit zijn op deregulering (25%), “Amerikaanse nationalisten”, die enkel geïnteresseerd zijn in Trumps immigratiepolitiek (20%), De “ant-elite”, een groep die zich door Washington in de steek voelt gelaten (19%) De “forgotten people” of de groep mensen die zich van Trump bedienen om zich te wreken op een systeem dat hen in de steek heeft gelaten.

Trump slaagt er elke week wel in een van deze 5 groepen op stang te jagen, maar de andere net te plezieren, waardoor de steun die hij van de basis krijgt nagenoeg onveranderd blijft.