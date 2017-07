Verenigde Naties: “Cannabis is ‘s werelds minst dodelijke drug”

Cannabis is ‘s werelds meest geconsumeerde, meest gekweekte en meest in beslag genomen drug, maar ondanks deze populariteit stierf in 2015 in gans de wereld niemand door het gebruik ervan, net als in eerdere jaren. Dat staat te lezen in het pas gepubliceerde 2017 World Drug Report van het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Volgens het rapport zou 3,8% van de wereldbevolking – dat zijn 183 miljoen mensen – in 2015 cannabis hebben gebruikt. De tweede meest populaire drug zijn opiaten, die het voorbije jaar een ware ravage aanrichtte onder Amerikanen. Daarna volgen cocaïne, amfetamines en ecstasy.

Nu in de VS steeds meer staten het medisch en recreatief gebruik van cannabis toelaten, consumeren meer Amerikanen de drug. In 2015 rapporteerden 8,3% van de Amerikanen ouder dan 12 dat ze het voorbije jaar cannabis hadden gebruikt, ruim een kwart meer dan in 2002 (6.2%).

Eén procent van de Europeanen gebruikt het dagelijks

In Europa gebruikte 6,6% van de 15- tot 64-jarigen in 2015 cannabis. Eén procent van de Europeanen – 3 miljoen volwassenen – gebruikt het zelfs dagelijks.

Uit het rapport blijkt ook dat het de meest populaire illegaal geproduceerde drug wereldwijd is. De plant wordt in 135 landen gekweekt, vergeleken met 49 landen waar opium wordt geproduceerd en 8 waar coca-planten worden gegroeid.

Cannabis is ook de drug die vaakst in beslag wordt genomen door de autoriteiten. In 2015 werden in Paraguay 12 miljoen cannabisplanten vernietigd, daarna volgen Oekraïne (7,5 miljoen) en Jamaica (1 miljoen). Omdat vele landen – waaronder de VS – geen cijfers publiceren omtrent de aantallen cannabisplanten die ze vernietigen is het totaalbeeld onduidelijk.