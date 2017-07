De Franse groep Michelin, uitgever van de gelijknamige restaurantgids, neemt een belang van 40 procent in de wijngids Wine Advocate van de Amerikaanse recensent Robert Parker.

De wijngids werd door Parker, historicus en advocaat van opleiding, op het einde van de jaren zeventig gelanceerd.

Hij verzamelde daarin in eerste instantie reportages die hij als wijnliefhebber had gepubliceerd. Inmiddels is de gids uitgegroeid tot de meest invloedrijke wijnrecensent van de wereld.

Vijf jaar geleden verkocht Parker een meerderheid van de gids voor een bedrag van 15 miljoen dollar aan drie Aziatische investeerders. Datzelfde jaar legde hij ook zijn functie als hoofdredacteur neer, maar hij bleef wel voorzitter en recensent.

Impact

Robert Parker leerde de wijnsector kennen toen hij als student in Frankrijk een vriendin bezocht. Die kennismaking leidde tot een toenemende interesse, die werd vertaald in een aantal artikels en commentaren.

Later werden die activiteiten met de Wine Advocate in een professionele vorm gegoten en sindsdien heeft Parker zich binnen de wijnindustrie volgens vele waarnemers ontwikkeld tot één van de absolute autoriteiten.

De publicatie biedt aan de lezer nagenoeg veertigduizend besprekingen per jaar. De toonaard van een bespreking in de wijngids van Parker kan voor een producent bijzonder grote consequenties hebben en kan in belangrijke mate de omvang van de winstmarges bepalen.

Michelin noemt de overname van de Wine Advocate een belangrijke versterking voor de culinaire gids van de Franse groep. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt.

De Wine Advocate en Michelin lanceerden vorig jaar in Singapore, Hongkong en Macau al een aantal culinaire samenwerkingen.

Die activiteiten zullen volgens Alexandre Taisne, chief executive van de Food and Travel Business van Michelin, worden uitgebreid naar de rest van Azië, de Verenigde Staten en Europa.

Parker ontving voor zijn werk op het einde van de voorbije eeuw het Légion d’Honneur. (mah)