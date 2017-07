Het weekend is een constructie van het kapitalisme. Vroegere culturen waren niet bekend met een systeem van vijfdaagse actieve periodes die met een rusttijd worden afgewisseld.

Dat staat in het boek ‘The Weekend Effect: The Life-Changing Benefits of Taking Time Off and Challenging the Cult of Overwork’ van econome Katrina Onstad.

De auteur noemt het echter opmerkelijk dat de mensheid een periode van honderd jaar heeft nodig gehad om het concept van het weekend ingang te doen vinden, maar er slechts tien jaar over heeft moeten doen om het principe weer opnieuw overboord te gooien.

“Onder meer de Maya’s en andere oude culturen zagen de tijd als een wiel, met een eindeloze opeenvolging van dezelfde pakketten,” benadrukt Katrina Onstad. “In de Joods-Christelijke cultuur werd de tijd daarentegen als een lineair begrip benaderd.”

Industriële revolutie

De industriële revolutie bracht echter een nieuw concept van tijd. De machines vereisten een constante bediening, waardoor ook de vaste werkuren hun intrede deden. Op maandag bleven vele werknemers thuis, als een verlengde van het zondagsfeest.

Maar pas bij Henri Ford groeide het besef dat werknemers ook consumenten waren en met een hoger loon ook de koper konden worden van de auto die ze hadden helpen bouwen.

Op eenzelfde manier werd bij Ford de vijfdaagse werkweek geboren. “Mensen die meer ontspanning hebben, zullen meer kleding kopen, zullen een grotere variëteit voeding consumeren en zullen meer autotransport nodig hebben,” benadrukte Ford in het midden van de jaren twintig van de voorbije eeuw

Het principe zou zich de volgende decennia over de rest van de wereld verspreiden. Het tweedaagse weekend – een combinatie van rust en consumptie – werd steeds meer een wetmatigheid en bleek een definitieve verworvenheid. Recent moet echter steeds meer worden vastgesteld dat het principe opnieuw in vraag wordt gesteld en wordt uitgehold. (mah)