De plek waar u tijdens een vergadering zit, bepaalt wie u bent

De plaats waar u tijdens een vergadering gaat zitten heeft invloed op de manier waarop anderen naar u kijken. Dat blijkt uit onderzoek van marketingorganisatie Livingston Group.

Mensen hebben de neiging om steeds op eenzelfde stoel plaats te nemen. Dat heeft dan vooral met de baas te maken. De persoon met de meeste invloed in de vergadering zit traditiegetrouw aan het eind van de tafel met zijn rug naar de muur en zijn gezicht naar de deur.

Volgens Sharon Livingston, een klinisch psychologe en stichter van de Livingston Group, kan het gedrag van mensen tijdens vergaderingen in 7 categorieën worden opgesplitst. Die 7 categorieën zijn gebaseerd op de 7 dwergen van sneeuwwitje. Tegenover de leider zitten mensen die vergeleken kunnen worden met de dwergen Grumpie of Doc, of een combinatie van die twee. Grumpie is confronterend en moeilijk te managen, Doc toont de leider graag hoe slim ie wel is. Rechts naast de leider zit dan Giegel, een ja-knikker.

Uit onderzoek van Livingston, die in haar carrière 40.000 mensen ontmoette, blijkt dat 59% van de mensen in de Giegel-categorie vallen. Dat hoge aantal is makkelijk te verklaren, zegt Livingston: