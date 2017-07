Het ‘Ed Sheeran effect’: Engeland gaat hitlijst manipuleren

Groot-Brittannië gaat de manier waarop de hitlijst in het land wordt opgesteld grondig aanpassen. Voortaan kan een artiest nog maximum 3 vermeldingen krijgen in de top 100 van best verkochte platen.

De maatregel wil vooral jonge, nieuwe artiesten helpen. Nooit eerder was het makkelijker om muziek op te nemen en te verspreiden, maar nooit eerder was het moeilijker om ervoor te zorgen dat je muziek ook beluisterd wordt, met andere woorden om er voor te zorgen dat je muziek in de hitlijst beland.

Net als in andere sectoren heeft ook de streaming muziekindustrie een ‘winner takes all’-fenomeen in gang gezet, waarbij een klein aantal artiesten alle streams en alle aandacht krijgen.

Het Ed Sheeran effect

In Groot-Brittannië heeft men het over het ‘Ed Sheeran effect’, nadat deze zanger op een gegeven moment met alle 16 nummers van zijn nieuwe album in de top 20 van de Official Singles Chart noteerde en ook nog eens met 3 albums in de top 5 van best verkochte albums. Maar Sheeran was niet de enige die de hitlijsten bijna volledig voor zich opeiste. Ook Drake, Stormzy, the Weeknd, Little Mix en Kendrick Lamar hadden verschillende songs in de top 40 op het moment dat ze nieuwe albums uitbrachten.

Dat is sinds deze week niet langer nodig, want naast een introductie van een ‘cap’ van drie nummers in de top 100, zal nu ook een andere formule worden gehanteerd om de populariteit van oudere hits te meten. Dat moet meer artiesten de kans bieden om de top van de lijst te halen en zo te worden ontdekt.