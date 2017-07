Na de bevrijding van Mosoel: Hoe een Islamitische Staat 2.0 voorkomen?

De Iraakse premier kondigde zondag de bevrijding van de stad Mosoel aan die na maanden van gevechten werd herwonnen op de terreurbeweging Islamitische Staat.

In een opiniestuk in de New York Times schrijft Antony J. Blinken, de ex-adjunct staatssecretaris van de Verenigde Staten onder de regering Obama, dat het moeilijkste nu nog moet komen:

“Zelfs indien de Islamitische Staat nu militair verslagen is, blijven de politieke en economische omstandigheden die tot zijn oprichting en ontwikkeling hebben geleid bestaan (Blinken verwijst naar o.a. de Amerikaanse invasie in 2003).

Hoe dan verzekeren dat IS verslagen zal blijven? Het belangrijkste is een volledig gefinancierde inspanning op gang te brengen om de bevrijde steden te stabiliseren, te beveiligen, te regeren en herop te bouwen, opdat de miljoenen vluchtelingen in alle veiligheid terug huiswaarts kunnen keren.

Het goede nieuws is dat een coalitie van 68 landen die onder leiding van de VS de Islamitische Staat heeft bestreden de nodige fondsen heeft opgehaald om dat proces via de Verenigde Naties op te starten.[…]

De Islamitische Staat 2.0

Maar het moeilijkste moet nog komen. 25 miljoen soennitische moslims leven tussen Bagdad en Damascus. Die mensen zijn door hun respectieve regeringen opzij geschoven. Tenzij ze er van overtuigd worden dat hun land hen zal beschermen, eerder dan te vervolgen, zal een Islamitische staat 2.0 snel nieuwe rekruten en steun vinden.

PHOTOS: Immense destruction in #Mosul as last pockets of ISIS resistance are cleared. – @AFP – Ahmad al-Rubayepic.twitter.com/ejs10GA4Hv — Conflict News (@Conflicts) July 9, 2017