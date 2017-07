Amerikaanse biermarkt heeft 3 problemen en één daarvan heet AB InBev

In de Verenigde Staten zijn vandaag 5.000 brouwerijen actief. Dat zijn er 4.900 meer dan 35 jaar geleden. Nooit eerder had de consument zo veel keuze. Iets of wat café in dit land heeft al snel 15 verschillende soorten bier ‘on tap’. Een feest voor elke bierliefhebber.

Brouwers hebben het moeilijker, want hoewel de keuze voor de consument de voorbije jaren almaar bleef stijgen, wordt er niet meer bier gedronken. Een vestzak-broekzak-operatie als het waren. Volgens het marktonderzoeksbureau Nielsen zou dit jaar voor het eerst wel eens minder bier worden geconsumeerd dan vorig jaar.

De Amerikaanse biermarkt kampt met 3 problemen:

1. De vraag naar wijn en sterke drank neemt sneller toe dan die naar bier. Mannen schakelen makkelijker over op whisky en wijn, ook vrouwen drinken meer dan vroeger, maar geven de voorkeur aan wijn en sterke drank.

2. Na jaren van groei lijkt de craft beer-hype (speciaalbieren, vaak op ambachtelijke wijze gebrouwd) over zijn hype heen. In 2016 nam het volume maar half zo snel toe als in 2015, voor dit jaar wordt zelfs een achteruitgang voorspeld (-0,7% in verkopen en -1,5% in volume). Analisten denken dat speciaalbieren tegen hun natuurlijke grens aanschurken, omdat er slechts een beperkt aantal amateurs is en winkels maar een beperkt aantal schappen ter beschikking hebben.

3. Het derde probleem heeft een Belgisch-Braziliaans parfum en heet AB InBev. Dat bedrijf heeft ongeveer de helft van de Amerikaanse biermarkt in handen, maar heeft het niet onder de markt. De verkopen van Bud Light en Budweiser – het voorkeursmerk van menig Amerikaan dat op de markt wordt gebracht door AB InBevs Amerikaanse divisie Anheuser-Busch – zijn in de eerste zes maanden van het jaar met 8% gedaald, de grootste daling sinds 2009, op het hoogtepunt van de financiële crisis.

Toch blijven kleinere brouwerijen gefrustreerd door de schaalgrootte van de Belgisch-Braziliaanse reus. De voorbije drie jaar slokte het 9 producenten van speciaalbieren op. De kleine, onafhankelijke spelers vrezen nu dat AB InBev hun speciaalbieren uit de markt zal duwen. Die krijgen het namelijk steeds moeilijker om nog door bars en supermarkten in het biergamma te worden opgenomen.

Volgens João Castro Neves, die de Amerikaanse tak van AB InBev leidt, is dat een fabel en ‘kan niemand de consument een merk opdringen.’ Iets wat kleine, noch middelgrote brouwers nog lang bereid lijken te geloven.