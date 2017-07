Duopolie Facebook – Google: Amerikaanse uitgevers vragen overheid om hulp

De News Media Alliance (NMA), een vereniging die meer dan 2.000 kranten in de VS en Canada groepeert, probeert bij het Amerikaanse congres een gedeeltelijke uitzondering op een bestaande mededingingswet (Antitrust Act) te bekomen om op die manier beter met het ‘duopolie’ van Google en Facebook te kunnen concurreren.

De groep telt een reeks grote namen onder zijn leden – The New York Times, The Washington Post en de Wall Street Journal – en wil amendementen bekomen op een reeks bestaande wetten die deze krantenuitgevers verbiedt on samen te werken om zo betere voorwaarden uit de brand te slepen bij de grote internetplatforms.

De démarche is niet onbelangrijk, want het is de eerste keer dat alle grote Amerikaanse krantenuitgevers zich groeperen en de overheid vragen actie te ondernemen tegen het duopolie Google en Facebook, dat in de VS nu 70% van alle internetreclame onder zich verdeelt.

“Bijna 80% van alle trafiek die deze krantenuitgevers online krijgen, passeert via Google en Facebook. Dat zijn waanzinnig lucratieve bedrijven geworden. Alphabet, het moederbedrijf van Google, maakte vorig jaar 19 miljard dollar netto winst, bij Facebook was dat 10 miljard.

Maar deze twee bedrijven hebben geen journalist in dienst. Ze grasduinen niet door ettelijke openbare documenten on corruptiezaken bloot te leggen, noch hebben ze correspondenten in oorlogszones of wonen ze de sportwedstrijd van gisteravond bij om de hoogtepunten te verzamelen.

Ze rekenen op een financieel reddeloze nieuwsindustrie om dat kostbare werk voor hen te doen.”