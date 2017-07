Trump Jr. ontmoette Russische die hem schadelijke info over Clinton beloofde

Donald Trump Jr., de zoon van de Amerikaanse president, heeft toegegeven in juni 2016 in de Trump Tower in New York, de Russische advocaat Natalia Veselnitskaya, te hebben ontmoet. De vrouw heeft banden met het Kremlin.

Volgens Trump Jr. (rechts op de foto) had die vrouw hem ‘informatie beloofd die Hillary Clinton en de Democratische Partij kon schaden’. Ook Trump Jr.‘s schoonbroer Jared Kushner en Paul Manafort, die maandenlang de Trump-campagne leidde tot die taak aan Steven Bannon werd toevertrouwd, waren bij de ontmoeting aanwezig.

Donald Trump Jr. heeft ondertussen een verklaring afgelegd, waarin hij duidelijk maakt dat de vrouw zei dat ze Trump informatie kon bezorgen over individuen die banden hadden met Rusland en zowel Clinton als de DNC steunden:

“Haar verklaringen waren vaag, dubbelzinnig en hadden weinig zin. Er werden details, noch bewijzen aangereikt of aangeboden. Het werd snel duidelijk dat ze niet over belangrijke informatie beschikte”.

Remarkable statement from @DonaldJTrumpJr on his meeting with Russian lawyer –> “It quickly became clear that she had no meaningful info..” pic.twitter.com/AMb9vhB5U3 — Katherine Faulders (@KFaulders) July 9, 2017

De Magnitsky Act

Eerder hadden Trump Jr., Kushner en Manafort gezegd dat tijdens de ontmoeting enkel over de adoptie van Russische kinderen in de VS was gesproken. Veselnitskaya probeert een adoptieprogramma opnieuw op gang te krijgen dat door Poetin zelf was stopgezet vanwege wat in de VS bekend staat als de Magnitsky Act. Dat zou volgens Trump Jr. de ware reden zijn geweest waarom ze contact met hem zocht. De ‘schadelijke info’ was niets meer dan een voorwendsel om de meeting opgezet te krijgen, aldus zoon Trump.

Sergei Magnitky was een advocaat bij een kantoor in Moskou, dat in 2007 grootschalige fraude door Russische belasting- en politieambtenaren aan het licht bracht. Na een jaar gevangen te zijn gezet overleed hij in 2009 in duistere omstandigheden in een Russische cel.

In 2012 ondertekende president Obama dan de Magnitsky Act, die Russen die bij Magnitsky’s dood betrokken zouden zijn geweest verbood de VS binnen te komen. Ook hun bankrekeningen in de VS werden bevroren. Als tegenmaatregel zette Poetin een adoptieprogramma voor Russische kinderen in de VS stop.

Omdat Donald Trump Jr. geen deel uitmaakt van de regering Trump, noch voor het Witte Huis werkt, kan hem niet verplicht worden zijn buitenlandse contacten openbaar te maken. Voor Kushner en Manafort is dat wel het geval. Nog volgens Donald Trump Jr. was zijn vader over deze meeting niet op de hoogte.

Waarom is dit belangrijk?

Indien het verhaal waar is, is het de eerste keer dat bewezen wordt dat iemand die banden heeft met Trump bereid was hulp vanuit Rusland te aanvaarden om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Het is ook de eerste keer dat mensen in de directe entourage van president Trump toegeven rechtsreeks met Russen contact te hebben gehad.