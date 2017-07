In Uruguay wordt de verkoop van cannabis in de apotheek volledig legaal. Dat heeft de regering van het Zuid-Amerikaanse land bekend gemaakt.

In de apotheken zal de marihuana tegen een prijs van 1,30 dollar per gram worden verkocht.

Een getuigschrift van een arts is voor de aankoop niet noodzakelijk. Er worden ook geen andere motivaties gevraagd.

Daarmee wordt Uruguay het eerste land ter wereld dat de productie, verkoop en consumptie van marihuana volledig legaliseert. Er wordt wel opgemerkt dat de handel strikt gereglementeerd blijft, terwijl de verkoop aan buitenlanders evenmin wordt toegelaten.

De verkoop wordt alleen getolereerd in apotheken, zodat de opening van zogenaamde coffeeshops wordt vermeden. Evenmin worden winkels toegelaten waar derivaten of randproducten – zoals ganja-kaarsen of psychedelische voedingsproducten – zouden kunnen worden verkocht.

Registratie

De genetische structuur en de specifieke psychoactieve bestanddelen van de verkochte voorraden werden door de overheid vastgelegd.

Er zijn nog een aantal landen waar stappen worden gezet om cannabis uit de illegaliteit te halen. Dat geldt onder meer voor Colorado en Washington in de Verenigde Staten, maar ook voor Canada, Mexico en Colombia.

Klanten moeten zich in Uruguay wel laten registreren en zich met een vingerscan identificeren. Er mag tot maximaal 40 gram per maand worden gekocht. Die maatregelen zijn volgens de autoriteiten noodzakelijk om te vermijden dat drugshandelaars bij de apothekers voorraden zouden opkopen en naar de buurlanden Argentinië en Brazilië zouden kunnen smokkelen.

Cannabis-clubs mogen zelf een beperkte teelt organiseren.

De controle wordt echter niet door iedereen gesteund. Volgens Marco Algorta, oprichter van één van de eerste cannabis-clubs van Uruguay, moet het land een wettelijk kader uitbouwen om een echte cannabis-economie uit te bouwen, zoals volgens hem ook Zwitserland en Frankrijk voor respectievelijk chocolade en wijn is gebeurd. (mah)