Volgende financiële crisis begint niet in het bankensysteem

Mohamed A. El-Erian (foto), de Chief Economic Adviser bij Allianz en voormalig CEO van PIMCO, een van de grootste investeringsbedrijven ter wereld, over de vooruitgang die banken hebben geboekt in het regulariseren van de excessen die hebben geleid tot de financiële crisis van 2007.

In een opiniestuk (“

Maar hoewel hij toegeeft dat grote stappen voorwaarts zijn gezet, roept hij op tot waakzaamheid.

1. Activiteiten die – vrijwillig of onvrijwillig – door grootbanken zijn afgestoten, werden opgepikt door niet-banken, die niet aan dezelfde regels zijn onderworpen.

2. Sommige van deze niet-banken garanderen hun klanten dat ze sommige investeringen op elk moment opnieuw tot liquide middelen zullen maken, een belofte die ze onmogelijk waar zullen kunnen maken (El-Erian heeft het over de“liquidity delusion”).

3. De financiële sector moet nog de ware impact van de technologische disruptie voelen, waaronder de introductie van big data, artificiële intelligentie en sterk toegenomen mobiliteit, allemaal factoren die andere sectoren op hun kop hebben gezet. Ook de zogenaamde fintech sector is nog niet voldoende geregulariseerd.

“Een volgende systemische financiële crisis die de globale groei en economische welvaart bedreigt zal daarom meer dan waarschijnlijk niet in het bankensysteem beginnen. Maar het zou voorbarig zijn om te stellen dat we alle risico’s die het financieel systeem kunnen onderuit halen achter ons hebben gelaten.

Omdat de risico’s een andere vorm hebben aangenomen – en uit het bankensysteem zijngemigreerd – zullen regulatoren en waakhonden hun inspanningen moeten opvoeren en hun focus verbreden tot ver voorbij de banken.

Of, zoals Greg Ip van de Wall Street Journal al in 2015 liet opmerken:

“De risico’s uit de economie persen is als op een waterbed duwen: het risico steekt elders opnieuw de kop op. En dat is exact wat is gebeurt na de inspanningen om het financiële systeem veiliger te maken na de financiële crisis.”