Strandwachter/redder krijgt concurrentie van robot

Ook strandwachters en redders krijgen nu concurrentie van robots. In de Chinese stad Hefei worden mensen die in het lokale Zwanenmeer gaan zwemmen nu in het oog gehouden door een onbemande reddingsboot. Die staat rechtstreeks in verbinding met 20 infraroodcamera’s die op verschillende plekken rond het meer zijn geplaatst.

De camera’s monitoren de activiteit op het wateroppervlak en sturen die informatie door naar de reddingsboot. Indien de computer denkt dat iemand in gevaar is, wordt de snelste route tot die plek berekend, waarna de boot naar die lek vertrekt. De boot is te klein om een persoon te vervoeren, maar dient eerder als reddingsboei tot een redder/grotere boot zich meldt.

In het meer verdronken vorig jaar 15 mensen, bijna dubbel zo veel als het gemiddelde van 8 doden per jaar. China is 2013 de wereldleider op vlak van het inzetten van robots. De Chinese leider Xi Jinping is een voortrekker van de robotrevolutie en het land biedt genereuze subsidies om de sector te stimuleren.

De voorbije jaren heeft Foxconn, een bedrijf dat producten voor Apple en Samsung assembleert, 60.000 mensen in één enkele fabriek vervangen door robots.