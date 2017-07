“We gaan hetzelfde pad op als in 1928 – 1929, de factuur komt in de herfst”

“De VS zijn op weg naar een crash zoals er nooit een is geweest. De reden is eenvoudig en alle pogingen om de economische groei verder aan te zwengelen door fiscale stimulus en belastingverlagingen zullen nutteloos blijken, want het aantal Amerikanen dat aan het werk is blijft dalen. Daarom zal ook de consumptie – die 70% van het Amerikaanse bbp vertegenwoordigt – blijven dalen.”

Dat had Mark Yusko, de CIO van Morgan Creek Capital Management, eind mei gezegd in een toespraak op de Mauldin Economics’ Strategic Investment Conference. En er was meer:

“Telkens een president na twee termijnen het Witte Huis verlaat wordt de nieuwe administratie binnen het jaar met een recessie geconfronteerd. Deze keer zal dat niet anders zijn.”

We zitten op hetzelfde pad als in 1928 – 1929

Op maandag voegde Yusko op de zakenzender CNBC daar nog aan toe dat “te veel stimulus en QE in de VS een grote aandelenbubbel hebben veroorzaakt”. Hij vergelijkt de situatie vandaag met die in de aanloop naar de Grote Depressie:

“Ik ben er van overtuigd dat we hetzelfde pad opgaan als in 1928-29 toen Hoover president was. Nu is Trump president. Beide waren presidenten zonder ervaring en met een volledig Republikeins congres, beide maakten grote beloftes, veel beloftes die niet kunnen worden gehouden. In de herfst zullen mensen dan beginnen te begrijpen dat het niet zal uitpakken zoals ze hadden gehoopt.”

Groeivertraging, te veel krediet en dalende belastinginkomsten = recessie

Yusko wijst op de groeivertraging die al een tijd aan de gang (de laatste uitschieters waren het derde en vierde kwartaal van 2014 – zie grafiek hieronder) is en laat opmerken dat de herfst traditioneel een moeilijke periode is voor de Amerikaanse economie, wanneer mensen terug uit vakantie komen:

“[Tegen september – oktober], zullen we veel meer bewijzen hebben van de dalende groei. Maar er zijn meer indicatoren: er wordt steeds meer op krediet gekocht en ook de belastinginkomsten gaan naar omlaag, een bewijs dat een recessie om de hoek wacht.” source: tradingeconomics.com

Trumps moeilijk te houden beloftes in Indiana: 1.000 jobs in – 5.000 jobs out

Wat betreft de moeilijk te houden beloftes raakte dinsdag bekend dat de staat Indiana – de thuisstaat van vice-president Mike Pence – sinds februari 5.000 jobs naar het buitenland heeft zien vertrekken. Kort na zijn overwinning had Trump in die staat nog 7 miljoen dollar beloofd aan aircoproducent Carrier om één van haar fabrieken niet te verhuizen naar Mexico. In ruil voor die steun zouden 1.069 mensen ruim 10 jaar lang hun job behouden. Vorige maand ontsloeg het bedrijf toch 600 mensen in diezelfde fabriek (Indianapolis). De jobs verhuizen naar Mexico, waar arbeid een pak minder kost.

Carrier had Trump ook beloofd 16 miljoen dollar in bijkomende werkgelegenheid te gaan investeren. Maar kort daarna al kwam het bericht dat dit geld vooral naar automatisering (lees robots) zou gaan.