Een langere vakantieperiode zal niet noodzakelijk ook een beter effect hebben. Dat zegt Daniel Kahneman, professor psychologie aan de Princeton University.

Kahneman betoogt dat hierbij rekening moet worden gehouden met de bedoeling van de vakantie, waarbij volgens hem ook naar de verschillende aspecten van de menselijke psychologie moet worden gekeken.

De Israëlische psycholoog wijst erop dat de mens tegenover de beleving en de herinnering op een verschillende manier aankijkt.

Kahneman benadrukt dat een langere vakantie voor de beleving mogelijk een betere keuze zou kunnen zijn, maar bij de herinnering geldt dat verband volgens hem niet.

“De beleving steunt op een ervaring van de actuele situatie, maar de herinnering is gebaseerd op een terugblik op het verleden,” betoogt Kahneman. “Het geluksgevoel is afhankelijk van de visie die de grootste prioriteit krijgt.”

Variatie

“Wie vooral van de vakantie zelf wil genieten, kan best voor een langer verblijf kiezen,” verduidelijkt de psycholoog. “Wanneer echter een groter belang wordt gehecht aan een positieve herinnering op de verloftijd, heeft de lengte van de vakantie veel minder impact.”

Kahneman wijst erop dat het menselijk brein vooral nieuwe elementen probeert te herinneren en zegt dat een periode met weinig veranderingen ook niet veel details zal achterlaten.

“Dat is ook de reden waarom het leven voorbij lijkt te razen, terwijl dagen eindeloos lang kunnen lijken,” benadrukt hij. “Wie ook langere vakanties gedenkwaardig wil houden, doet er goed aan om een grotere variatie in het tijdsgebruik – zoals een verandering van locatie of overnachtingsvorm – te kiezen, zodat over de ervaring voldoende nieuwe herinneringen kunnen worden gecreëerd.”

“Indien de vakantie daarentegen tot één geheel samensmelt, zullen uiteindelijk slechts enkele uitzonderlijke ogenblikken overblijven. In dit laatste geval kan beter voor een kortere reis worden gekozen, waardoor ook vermeden wordt dat uitgaven worden gedaan voor activiteiten die snel uit het geheugen worden gewist.” (mah)