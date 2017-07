Een substantiële versnelling van de wereldwijde economische groei is dit jaar minder waarschijnlijk geworden, rekening houdend met minder gunstige vooruitzichten in de Verenigde Staten, Rusland en Groot-Brittannië.

Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Deze economische rapportering vertegenwoordigt één van de meest bekende activiteiten van de instelling, die in het begin van de jaren zestig werd opgericht en in Parijs is gevestigd. Inmiddels telt de Oeso vijfendertig lidstaten.

Letland, dat vorig jaar tot de Oeso toetrad, is het jongste lid van de instelling. De werking van de Oeso wordt door de lidstaten gefinancierd.

Pisa

De Oeso vindt zijn oorsprong in de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (Oees), die in de tweede helft van de jaren veertig van de voorbije eeuw werd opgericht voor de uitvoering van het Marshall Plan, het Amerikaanse hulpprogramma voor de heropbouw van Europa na de tweede wereldoorlog.

De Oeso, waarin ook niet-Europese landen werden opgenomen, kreeg vooral de opdracht om economische samenwerking tussen zijn lidstaten te stimuleren, gesteund op wetenschappelijke analyses.

Aan het lidmaatschap zijn echter wel een aantal belangrijke voorwaarden – onder meer op het gebied van consumentenbescherming en het duurzaam gebruik van grondstoffen – gebonden.

Naast de economische analyses – die zowel wereldwijde rapporten als nationale studies omvatten – is de instelling onder meer bekend voor zijn Programme for International Student Assessment (Pisa), waarbij het onderwijsniveau in de verschillende lidstaten onder de loep wordt genomen en dat een belangrijke weerslag op het prestige van een land kan hebben.

Een derde belangrijke activiteit wordt gevormd door het project Base Erosion and Profit Shifting (Beps), waarbij een internationale fiscale samenwerking wordt gestimuleerd en de strijd tegen belastingontwijking wordt aangemoedigd.